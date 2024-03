Caos a Uomini e Donne, Brando Ephrikian litiga con Barbara e lascia lo studio con Beatriz e Raffaella Puntata di Uomini e Donne turbolenta quella andata in onda martedì 12 marzo. Brando Ephrikian, dopo una lite con Barbara De Santi, ha lasciato lo studio seguito da Beatriz D’Orsi. Prima di loro, era uscita infuriata Raffaella Scuotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Puntata di Uomini e Donne turbolenta per Brando Ephrikian, quella trasmessa martedì 12 marzo. La tensione tra il tronista e le corteggiatrici ha avuto inizio da subito. Ma andiamo con ordine. Brando nel notare Beatriz D'Orsi parlare con Ernesto, l'ha definita "ragazzina". Ovviamente la reazione piccata della corteggiatrice non si è fatta attendere:

Ma cosa vuoi? Mi ha chiesto di sedermi lì, cosa devo fare? Io sono stufa. Sono una ragazzina, sono infantile, sono immatura. Dimmene un'altra e me ne vado perché non ha senso che io stia qua a farmi screditare e denigrare da te.

Il tronista, allora, ha replicato che anche lui si è beccato la definizione di "soprammobile" data da lei, ma Beatriz ha precisato che attaccandola non sta dimostrando di non esserlo. "A me sembri tu un ragazzetto per come te la prendi, ma mi fa piacere che ti abbia dato fastidio, sono sincera": ha detto la corteggiatrice con un sorriso.

Brando Ephrikian in difficoltà prima della scelta

Brando Ephrikian è apparso in difficoltà. Mentre Gianni Sperti voleva sapere se abbia davvero intenzione di prendere una pausa di una settimana prima della scelta, il tronista si è rivolto alla conduttrice: "Maria mi aiuti? Mi dici qualcosa?". Beatriz, giustamente, ha rimarcato come sia necessario portarsi a casa Maria De Filippi dopo la scelta, dato che il giovane fa fatica a prendere posizione da solo. Il tronista ha commentato: "Barbara (De Santi, ndr) ce l'ha con me, è venuta qua a dire che sbaglio". Chiamata in causa, la dama del Trono Over è intervenuta: "Sarò impopolare ma la penso così, è stato lui a portarle a questo". Beatriz ha invitato Brando a lasciarsi scivolare addosso le critiche, perché lei per prima non piange di certo sugli insulti ricevuti. Incalzato da Maria De Filippi, il tronista ha detto di essere "troppo educato" per mandare a quel paese Beatriz anche se ne avrebbe "tanta voglia". E mentre Brando aveva già i suoi problemi con la corteggiatrice, Raffaella in sottofondo si lamentava perché voleva sapere se il tronista fosse andato a riprenderla quando è uscita dallo studio perché "voleva" o perché "doveva". Gianni Sperti ha consigliato a Brando di uscire dal programma da solo.

Leggi anche Chi è Daniele, il nuovo tronista presentato a Uomini e Donne

Raffaella Scuotto furiosa lascia lo studio

Maria De Filippi ha chiesto a Brando: "Con chi hai voglia di ballare tra le due?". Dopo un attimo di esitazione, il tronista ha fatto il nome di Beatriz. Ovviamente Raffaella ci è rimasta molto male e quando Ephrikian ha ironizzato: "Forse è il caso che la facciate voi una settimana di pausa", la corteggiatrice ha replicato: "Forse è il caso che te ne vai a***" e ha lasciato lo studio furiosa. Beatriz ha chiarito:

Se lei esce e va via, me ne vado anch'io. Brando è arrivato il momento della tua scelta, perché io non ho voglia di stare qua un altro mese e vedere la settimana prossima che vai da lei, la rincorri. Sono stufa di stare qua e aspettare un altro mese.

Brando, avvilito, ha dichiarato che non aveva più voglia di ballare.

Lo scontro con Barbara De Santi, anche Brando e Beatriz lasciano lo studio

Barbara De Santi ha dato ragione a Beatriz D'Orsi: "Ora dà il contentino a lei con il ballo, poi esce e va a recuperarle e non finisce mai il circolo vizioso". Brando si è spazientito e ha sottolineato come qualsiasi cosa faccia, non vada mai bene. Poi, infuriato, ha esclamato: "Vado via io". Si è alzato dal trono e ha lascito lo studio. E Beatriz lo ha seguito a ruota:

Me ne vado anch'io. Maria, basta, ti saluto. Adesso sono stufa. Chi va a riprendere è la scelta. Mi sono rotta, non ti ho mai salutato ma stavolta ti saluto veramente. Mi sono rotta. Altrimenti lui non sceglierà mai.

Così, si è conclusa questa turbolenta puntata di Uomini e Donne.