Luigi Berlusconi sulla neve con i figli: le foto delle vacanze a St. Moritz Luigi Berlusconi si diletta con i figli e il nipote, figlio della sorella Barbara, sulla neve a St. Moritz. Le foro pubblicate dal settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

Luigi Berlusconi si diverte sulla neve insieme ai Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, con i quali gioca amabilmente durante una vacanza in montagna trascorsa in famiglia. Oltre alla moglie e i suoi bambini, infatti, c'era anche il nipotino Ettore Quinto, figlio di Barbara Berlusconi che, però, non avrebbe condiviso questi giorni di relax insieme al fratello più piccolo e la sua consorte.

Le foto di Luigi Berlusconi sulla neve

Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano un Luigi Berlusconi amorevole e spensierato, intento a far divertire i suoi bambini, giocando nella neve e magari concedendosi un giro in pista tra un gioco e l'altro. Al suo fianco, come sempre, la moglie Federica Fumagalli. Con loro anche l'ultimo nato di Barbara Berlusconi che, però, è in Inghilterra dai figli più grandi, Alessandro ed Edoardo che, ormai da anni, studiano lì. Immagini di spensieratezza, che immergono ancora di più il giovane Berlusconi in un quadretto familiare, in cui non è insolito mostrarsi, rispetto ai suoi fratelli maggiori è tra coloro che più frequentemente non esita ad esternare questo suo aspetto giocoso e accogliente nei confronti dei suoi bambini. I piccoli sono intenti giocare insieme sulla neve con lo slittino e sembrano diversi molto.

Il giornale poi fotografa il bacio d'affetto tra i cuginetti Ettore ed Emanuele.Le foto sono state scattate in una parco giochi, La Punt Chamues, non troppo distante dalla villa di Veronica Lario, mamma di Luigi, a Schanf, sebbene lui preferisca affittare una casa in paese oppure andare in albergo, piuttosto che sostare nella dimora della madre che, però, vista la grandezza, potrebbe tranquillamente ospitare figlio e nipoti. Luigi e la moglie Federica, di solito riservatissimi, dimostrano anno dopo anno, di essere ormai una coppia affiatatissima che vive la propria quotidianità serenamente, tanto che è difficile escano in pubblico per eventi mondani.