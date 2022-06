L’ex di Uomini e Donne Fabio Mantovani si è operato, Isabella Ricci: “Mio marito sta meglio” L’ex Cavaliere di Uomini e Donne Fabio Mantovani si è operato ad una gamba: è la moglie Isabella Ricci, conosciuta nel dating show, a rendere pubblica la notizia su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Fabio Mantovani, l'ex Cavaliere di Uomini e Donne oggi sposato con Isabella Ricci, conosciuta nel dating show, si è operato. "Operazione fatta" ha scritto la Dama nelle ultime ore, aggiornando poi i fan sulle condizioni del marito che ha sposato lo scorso 28 maggio a Pescantina, in provincia di Verona. Rappresentano una delle coppie più amate della storia del programma, sono stati i protagonisti romantici e eleganti del parterre del Trono Over: i fan sono ora in apprensione.

Come sta l'ex Cavaliere Fabio Mantovani

Fabio Mantovani si è operato ad una gamba stando alla foto pubblicata poche ore fa da Isabella Ricci. L'ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha reso pubblico lo spiacevole inconveniente dell'intervento su Instagram ed ha fatto sapere che ora sta meglio. "Mio marito sta meglio" sono le parole scritte a corredo di un selfie di coppia che li ritrae vicini e sorridenti in ospedale. La coppia ha ricevuto tanti messaggi di sostegno da parte dei fan, al post anche Tina Cipollari ha lasciato il suo segno con un like.

Il matrimonio celebrato il mese scorso

Si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo il colpo di fulmine, nel 2019 hanno lasciato insieme il programma per vivere la loro storia d'amore lontana dalle telecamere. Intervistati al magazine del dating show annunciarono la volontà di sposarsi. Le nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono arrivate lo scorso 28 maggio 2022: sono diventati ufficialmente marito e moglie a Pescantina, in provincia di Verona, dove vivono insieme. L'ex Dama per l'occasione ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae al fianco del marito dopo avergli giurato amore eterno. Tra i tanti commenti di auguri anche quello dell'opinionista dello show di Maria De Filippi, Tina Cipollari. "Tantissimi auguri, tanta felicità" ha scritto per i neo sposi.