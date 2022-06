L’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino dopo Uomini e Donne: “Convivenza? Presto per decidere” L’ex corteggiatrice Soraia Allam Ceruti ha raccontato come sta proseguendo la sua relazione con il tronista Luca Salatino. Per il momento hanno scelto di non andare a convivere, ma sono più innamorati che mai.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Salatino ha scelto Soraia Allam Ceruti a Uomini e Donne. Il tronista romano e la corteggiatrice sono ora una coppia a tutti gli effetti e stanno vivendo il loro amore lontano dai riflettori. Qualche settimana fa, il settimanale Chi li aveva paparazzati per le strade di Milano, mano nella mano. Ora l'ex corteggiatrice ha raccontato in un'intervista a Nuovo Tv come sta andando il loro amore e quale è l'ostacolo più grade che stanno affrontando.

Le parole di Soraia sulla relazione con Luca Salatino

Dopo Uomini e Donne, Soraia e Luca hanno trascorso molto tempo insieme per poi fare ritorno nelle loro città d'origine, Como e Roma. Una relazione che sta proseguendo per il verso giusto nonostante, almeno per il momento, non vivano ancora insieme: "Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi che sta andando molto bene".

L'ex corteggiatrice vuole costruire passo dopo passo il suo futuro con lo chef romano, tanto che per ora crede sia ancora presto parlare di convivenza: "Valuteremo ogni possibilità, è ancora presto per prendere una decisione". I progetti per il futuro, però, non mancano: "Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non desidero altro, con la mia famiglia e il mio lavoro. Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto."

Leggi anche Uomini e Donne, Luca Salatino ha fatto la sua scelta

Il pensiero sulla non scelta Lilli Pugliese

A proposito dell'altra corteggiatrice e non scelta, Lilli Pugliese, Soraia ha spiegato: "Non siamo amiche, ma le auguro il meglio". La ragazza ha accettato la decisione della tronista e si è fatta da parte, come aveva raccontato tempo fa a WittyTv: "Non posso provare rabbia per qualcuno di cui mi sono innamorata. Voglio che Luca sia felice. Soraia? Non l'ho mai odiata, la sentivo come una persona buona e quindi non l'ho mai odiata".