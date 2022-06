Soraia e Luca Salatino stanno ancora insieme, smentite le voci di una crisi Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati? Questa è la domanda che tormenta i fan e che pare aver trovato una risposta: i due stanno cercando di accorciare le distanze, ma tra Como e Roma non sempre riescono a trascorrere del tempo insieme.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, sin dalla fine del programma ha destato non pochi dubbi, dal momento che molti fan pensavano potesse già essere in atto una crisi. A quanto pare, però, i due stanno solo cercando di trovare un equilibrio a causa della distanza che li separa, come hanno raccontato in una recente intervista MondoTv.

Luca e Soraia cercano un equilibrio

Davanti alle indiscrezioni che li vogliono già divisi, l'ex tronista risponde che vedersi sta diventando difficile: "Oggi siamo impossibilitati, lei per il lavoro, io per i miei impegni di palestra. Poi ci dobbiamo ancora conoscere", niente a che vedere con un sentimento già al capolinea, quindi, ma si tratta di individuare i tempi giusti. C'è chi ha già pensato ad una convivenza, ma i due non si sentono ancora pronti per compiere questo passo, infatti Salatino commenta dicendo: "Bisogna seguire il cuore, se ti senti di andare a convivere dopo un giorno, fallo". Ma al momento le loro strade si dividono ancora tra Roma e Como, a differenza di Veronica Rimondi che con il suo Matteo Farnea, già sta pensando di costruire qualcosa di più impegnativo, pensando già ad una casa insieme.

L'amicizia con Matteo Ranieri

Intanto Salatino, che rivela di aver vissuto con molta più spensieratezza l'esperienza da corteggiatore piuttosto che da tronista, mantiene ben viva l'amicizia con Matteo Ranieri, la cui storia con Valeria Cardone, è sempre sotto osservazione. Tra i due tronisti è nata un'amicizia speciale, come afferma anche lo chef romano che parlando di questo rapporto nato in circostanze inaspettate rivela:

Leggi anche Uomini e Donne, Luca Salatino ha fatto la sua scelta