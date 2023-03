La vita privata di Claudio Amendola: le ex mogli Francesca Neri e Marina Grande e l’amore per i figli Claudio Amendola si è sposato due volte nel corso della sua vita, prima con Marina Grande e poi con Francesca Neri, matrimoni giunti entrambi al capolinea. É diventato padre per tre volte: dalle prime nozze ha avuto le figlie Alessia e Giulia, mentre dalla seconde è nato il figlio Rocco.

Claudio Amendola si è sposato due volte nel corso della sua vita, prima con Marina Grande e poi con Francesca Neri, da cui ha annunciato la separazione la scorsa estate. É diventato padre per tre volte: dalle prime nozze ha avuto le figlie Alessia e Giulia, che hanno rispettivamente 39 e 33 anni, mentre dalle seconde è nato il figlio Rocco, oggi 22enne.

L'amore con Francesca Neri e il racconto della malattia

Dopo la fine del matrimonio con Marina Grande, nello stesso anno, Claudio Amendola ha conosciuto Francesca Neri sul set del film Le Mani Forti. Un amore che è diventato sempre più solido con il passare degli anni, durante i quali sono sempre rimasti uno accanto all'altra. Non sono mancati momenti difficili, che hanno reso ancora più forte il loro legame, come l'infarto che nel 2017 ha colpito l'attore o la malattia cronica, la cistite interstiziale, di cui soffre Francesca Neri. A parlarne per la prima volta fu l'attore romano, in un'intervista rilasciata a Verissimo:

Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso.

La separazione da Francesca Neri dopo una lunga storia

Il loro amore è giunto improvvisamente al capolinea dopo 25 anni. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e riguardo al quale sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni. Pare che il motivo della separazione sia la presenza di un'altra donna che avrebbe fatto perdere la testa all'attore, tanto da spingerlo a traslocare e mettere così fine al matrimonio.

L'amore finito con la prima moglie Marina Grande

Claudio Amendola si è sposato per la prima volta con Marina Grande, nota attrice e doppiatrice, nel 1983. All'epoca aveva solo 20 anni, mentre lei 17. Il loro matrimonio è durato fino al 1997, ma non si hanno molte informazioni a riguardo dal momento che hanno preferito viverlo lontano dai riflettori. L'attrice oggi ha 55 anni e nel corso della sua carriera ha recitato anche in film del regista Pedro Almodovar. Insieme sono diventati genitori di due figlie, Alessia e Giulia, nate rispettivamente nel 1984 e nel 1989.

Chi sono i figli di Claudio Amendola: Alessia, Giulia e Rocco

Claudio Amendola è diventato padre per tre volte: le prime due figlie sono nate dal matrimonio con Marina Grande e si chiamano Alessia e Giulia, mentre il terzo, Rocco, è nato dall'amore con Francesca Neri. Oggi ha 22 anni. La maggiore delle tre, doppiatrice e conduttrice radiofonica, lo ha reso nonno per la prima volta all'età di 47 anni. Il maschio di casa invece studia all'università e, proprio come il padre, è super tifoso della Roma.