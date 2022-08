Chi sono Alessia, Giulia e Rocco, i tre figli di Claudio Amendola L’attore romano ha tre figli: le due maggiori, Alessia e Giulia, sono nate dal matrimonio con Marina Grande, mentre il terzogenito Rocco è frutto del grande amore con Francesca Neri. L’unica, per ora, ad aver seguito le orme dei famigliari è Alessia, grande doppiatrice come nonno Ferruccio e attrice, nonché mamma del piccolo Diego.

A cura di Redazione Spettacolo

Attore e volto televisivo molto amato, Claudio Amendola ha una famiglia composta dalla moglie (e collega) Francesca Neri, dal lol loro rapporto è nato Rocco e dalle due figlie di lui Alessia e Giulia, nate dal precedente matrimonio con Marina Grande. Diventato papà per la prima volta quando era ancora giovanissimo, l'attore romano ha uno splendido rapporto con i figli, al suo fianco anche nei momenti delicati (come nel caso del lieve infarto subito nel 2017). A differenza del padre, Alessia, Giulia e Rocco sono molto lontani dalla tv e dall'esposizione mediatica. Nell'agosto del 2022 sono diventate consistenti le voci di una possibile separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri, al momento non ancora confermate o smentite.

Alessia Amendola: doppiatrice, attrice e mamma

L'unica che ha seguito le orme di papà, restando comunque schiva e restia alle luci della ribalta, è la primogenita Alessia Amendola, nata il 27 febbraio 1984. Alessia è attrice teatrale e conduttrice radiofonica, ma è soprattutto un'importante doppiatrice, come lo furono prima di lei i nonni Ferruccio Amendola e Rita Savagnone. Tra le tantissime attrici cui ha prestato la voce, ci sono Jennifer Lawrence, Lindsay Lohan, Megan Fox, Kristen Stewart, Ellen Page e Rooney Mara in diversi film, Michelle Rodriguez (in Avatar), Jena Malone (in Donnie Darko), Adèle Exarchopoulos (in La vita di Adele), Anne Hathaway (in Pretty Princess), senza dimenticare Violetta nel film d'animazione Gli incredibili. Di recente ha prestato anche la voce per film d'animazione come il personaggio di Coda-Tonda in Peter Rabbit e Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, Sisu in Raya e l'ultimo drago e Luisa Madrigal in Encanto.

Ha vinto diversi premi, tra cui quello del Pubblico come Miglior Doppiatrice al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio 2008. Nel 2002 fu complice di una burla al padre su Scherzi a parte. Tra i suoi spettacoli teatrali ricordiamo "Realiti", una pièce contro il mondo dei reality televisivi che curiosamente andò in scena proprio quando papà Claudio era opinionista del Grande Fratello 2015. Alessia è mamma del piccolo Diego Croce, nato nel 2010: ha reso Amendola nonno quando l'attore aveva soltanto 47 anni. "Non credo che sarei in grado di gestire un certo grado di popolarità. Preferisco avere il piacere di lavorare in ambito artistico senza essere necessariamente riconosciuta per strada", disse in un'intervista a Vanity Fair nel 2015.

Giulia Amendola, apparve con il padre in uno spot

La secondogenita dell'attore è Giulia Amendola, anche lei nata dal matrimonio finito con Marina Grande. Classe 1989, è venuta al mondo poco prima che i suoi genitori decidessero di separarsi (per poi divorziare definitivamente nel 1997). Poco si sa di Giulia, che nell'ormai lontano 2004-05, ad appena 16 anni, recitò con la sorella Alessia in alcuni spot pubblicitari della 3, campagna pubblicitaria alla quale Claudio Amendola prese parte per diverso tempo. Entrambe hanno un legame molto forte con il padre: “Quando è nata la mia prima figlia, Alessia, avevo vent'anni e pochi di più all'arrivo di Giulia", dichiarò lui a Grazia, "Facevo il padre-amico, ma i ruoli non vanno confusi. L'ho capito con Rocco".

Rocco Amendola, il figlio avuto da Francesca Neri

Infine, Rocco Amendola è l'unico figlio che il divo romano ha avuto dalla moglie Francesca Neri, il grande amore della sua vita cui si è legato nel 1996 e che ha sposato nel 2010. Rocco studia all'università. Mamma Francesca ammise di essersi separata da Claudio in un momento di crisi, proprio per amore del loro figlio: fortunatamente, dopo pochi mesi i due tornarono insieme. Nell'agosto del 2022 è stato visto a cena con suo padre Claudio Amendola, assente la madre Francesca Neri. Da quelle immagini sono scoppiate nuove voci su una possibile separazione della coppia. Rocco è tifosissimo della Roma, come suo padre. Anni fa, in un'intervista al sito Nostrofiglio.it, l'attore confessò di averlo introdotto alla fede giallorossa con un inganno: "Quando aveva due anni e mezzo gli ho fatto sparire tutti i pupazzi e gli ho detto che erano stati i Laziali. Poi glieli ho fatti riavere e gli ho detto che erano stati i Romanisti. Ha funzionato".