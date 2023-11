La sorella di Perla Vatiero contro Greta: “L’amore va oltre le foto, il suo con Mirko mai esistito” Loana Vatiero si è sfogata a proposito del complicato rapporto tra la sorella Perla, l’ex Mirko Brunetti e l’attuale compagna Greta Rossetti. Su quest’ultima, ha detto: “Vuole passare da vittima. Forse non conosce il significato della parola amore, che va oltre il pubblicare una foto col partner”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello, Greta Rossetti ha fatto un passo indietro. Nella Casa, i due ex hanno avuto modo di parlare apertamente del loro passato, finendo la chiacchierata con un lungo abbraccio. L'ex tentatrice, ora fidanzata del ragazzo, ha deciso di dissociarsi da lui dopo quanto visto. A intervenire nella vicenda è pero la sorella di Perla, Loana, che su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio rivolto a Greta.

Le parole di Loana Vatiero, sorella di Perla

Con un lungo messaggio sui social, Loana Vatiero si è sfogata a proposito dell'intricata situazione che coinvolge la sorella Perla, l'ex Mirko e l'attuale fidanzata Greta. "Non mi sono mai intromessa in queste dinamiche, mia sorella ha sempre risposto e fatto tutto di testa sua, ma ad oggi sento di doverla difendere dalle offese gratuite che sta ricevendo", ha esordito la ragazza, che per la prima volta ha preso le parti della sorella. Loana sostiene che l'ex tentatrice sia solamente in cerca di visibilità e che per questo stia cercando di creare dinamiche sempre diverse:

Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara… lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che ‘crea’ sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i ‘cani’ (a mio parere un complimento perché i cani sono molto meglio)… Inoltre definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’ io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo…”

La sorella di Perla ha poi continuato, senza giri di parole, ad accusare Greta e il suo amore nei confronti di Mirko:

Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche tre mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui… starà utilizzando una nuova tattica? Ha dato della "gattamorta' per un ballo, ha fatto un casino per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa… Forse non conosce il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio patner. […]

La posizione di Greta nei confronti di Mirko

Le parole della sorella di Perla hanno rinforzato la posizione di Greta: non vuole più essere associata in alcun modo a Mirko. E lo ha ribadito in alcune storie Instagram, dopo aver già precisato che il ragazzo è liberissimo di amare chiunque voglia:

Non ho niente contro nessuno, tutte le cose che posterò da oggi non saranno frecciatine verso nessuno. Da oggi mi sono dissociata da questo triangolo, ognuno pensasse alla proprio vita. Io voglio pensare solo a me, quello che pubblicherò nel mio profilo non sarà riferito a nessuno, se ho qualcosa da dire alzo il telefono o parlo faccia a faccia. Mi dispiace se qualcuno si è sentito chiamato in causa.