La fidanzata di Luigi Mastroianni Anna Scuderi incinta in ospedale: “Ha avuto un malore” Luigi Mastroianni racconta che la fidanzata Anna Scuderi in dolce attesa del loro primo bebè ha avuto un malore: si trova in ospedale, “dovrà restare sotto osservazione”. Sia lei che il bambino sono fuori pericolo.

A cura di Gaia Martino

La fidanzata di Luigi Mastroianni, Anna Scuderi, incinta, è stata colpita da un malore. Ieri sera l'ex tronista avrebbe dovuto partecipare ad un evento a Mazzarone, ma le condizioni di salute della compagna l'hanno costretto ad annullare la sua presenza. "Per motivi legati alla salute della mia compagna gravida mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale, ho deciso di stare accanto a lei in questo momento delicato" ha scritto tra le sue story in serata. Poi questa mattina ha svelato alcuni dettagli al riguardo, senza però rivelare la causa del malore.

Le parole di Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni nelle ultime ore ha aggiornato i fan sulle condizioni della sua compagna Anna Scuderi, incinta. Colpita da un malore, è stata costretta a correre al pronto soccorso. Ora dovrebbe rimanere sotto osservazione per alcuni giorni ma sia lei che il babè che porta in grembo sono fuori pericolo, ha specificato il neo papà.

Non ho dormito, ho passato la notte in ospedale. Tranquillizzo tutti. Fino a ieri notte non sapevamo nulla di cosa avesse Anna. Ha avuto un malore, siamo corsi in ospedale e dopo controlli è stato riscontrato un piccolo problemino. Sia lei che il bambino stanno bene, per la prossima settimana dovrà rimanere sotto osservazione ma nulla di eccessivamente grave.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha continuato che questa sera parteciperà all'evento di cui è ospite a Gela: "Anna mi ha obbligato a tornare a lavoro, quindi l'evento di Gela è confermato" ha concluso.

La gravidanza di Anna Scuderi

Lo scorso maggio Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna Scuderi hanno annunciato che presto diventeranno genitori, a luglio la rivelazione del sesso: "It's a boy" ha scritto il futuro papà accompagnando la notizia con le immagini del gender reveal festeggiato. Dopo l'avventura a Uomini e Donne e la rottura dalla corteggiatrice scelta Irene Capuano, l'ex tronista ha voltato pagina e circa un anno dopo ha presentato la fidanzata, Anna Scuderi, giovane lontana dal mondo dello spettacolo che presto diventerà madre di suo figlio.