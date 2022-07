Luigi Mastroianni di Uomini e Donne svela il sesso del bebè in arrivo dalla fidanzata Anna Scuderi L’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna Scuderi hanno svelato il sesso del loro primo bebè in arrivo: sarà un maschietto. L’annuncio con un breve video pubblicato su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Luigi Mastroianni ha svelato il sesso del bebè in arrivo con la fidanzata Anna Scuderi. Solo qualche mese fa, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva dato sui social la notizia che sarebbe diventato papà per la prima volta. L'annuncio anche in questa occasione è arrivato via Instagram, con un breve video che raffigura i futuri genitori.

Luigi Mastroianni e Anna Scuderi aspettato un maschietto

Una rivelazione del sesso del bebè in grande stile quella scelta da Luigi Mastroianni e Anna Scuderi. L'ex tronista e la futura mamma hanno condiviso un breve video in cui mostrano una scalinata con due enormi insegne, una con la scritta "Girl" e una con quella "Boy". I due futuri genitori si sono ripresi, circondati da fuochi d'artificio, nel momento in cui schiacciano un pulsante e alle loro spalle un fumo azzurro si alza nel cielo. Sarà un maschietto il primo figlio della coppia. "It's a boy", ha scritto il futuro papà ad accompagnare il post pubblicato oggi, 20 luglio, sul suo profilo Instagram.

L'amore di Luigi Mastroianni e Anna Scuderi

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne nel 2019, dal quale era uscito con la corteggiatrice Irene Capuano, Luigi Mastroianni aveva voltato pagina. Circa un anno dopo, il 29enne, originario di Caltagirone, aveva presentato sui social la nuova fidanzata Anna Scuderi, proprio in occasione della sua laurea. Una ragazza riservata, lontana dai riflettori, che è stata in grado di rubare il cuore dell'ex tronista. "A te che sei entrata nella mia vita e mi hai reso migliore. A te che sei straordinariamente bella e unica. A te che sai essere leggera quando serve, pensante quando c’è bisogno […] a te che sei straordinariamente quello che cercavo. Ti amo", aveva scritto di recente nel farle gli auguri di compleanno.

Ora i due sono pronti ad accogliere in famiglia il primo figlio, che hanno annunciato di aspettare lo scorso maggio con un post pubblicato su Instagram. "Ti aspettiamo amore mio", hanno scritto i futuri genitori, che ora hanno svelato che si tratta di un maschietto.