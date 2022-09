Khloe Kardashian e Michele Morrone, le foto della loro intesa fanno scattare il sogno di una “ship” Il modello e attore di 365 giorni e la star dei reality americana si sono incontrati a Milano in occasione della Fashion Week. Hanno condiviso l’evento di Dolce e Gabbana e si sono lasciati andare ad abbracci e chiacchiere che rivelano una certa complicità.

A cura di Giulia Turco

(Khloe Kardashian e Michele Morrone, foto Instagram)

Hanno già fatto sognare i fan le foto che mostrano la star dei reality americani Khloe Kardashian insieme all’attore dal fascino tutto italiano Michele Morrone. È bastato uno scatto in posa, abbracciati, alla Fashion Weekend di Milano, per far scattare l’ipotesi di una nuova "ship" ai loro fan sui social. A poche settimane dalla nascita del suo ultimo figlio con maternità surrogata, Kardashian è volata in Italia dove sembra aver già subito un’attrazione fatale per l'interprete di 365 giorni.

I video di Michele Morrone e Kim Kardashian insieme

Il Daily Mail racconta che il modello e attore è stato visto flirtare con la star dei reality durante la settimana della moda milanese. Avrebbero scambiato qualche parola affettuosa poco prima dello show di Dolce&Gabbana. Da qui, uno scatto diventato virale sui social. Il loro "flirt" sarebbe proseguito poi nel corso dell’afterparty: alcune foto testimoniano che i due si sono intrattenuti a ballare e a chiacchierare. Khloe tentava di sussurrare a Morrone qualcosa all’orecchio nonostante la musica alta, lui la incoraggiava ad avvicinarsi. C'è chi è già pronto a scommettere sulla coppia perfetta.

Khloe Kardashian dopo e il tradimento di Tristan Thompson

Il modello e attore italiano risulta essere single, nonostante gli siano stati attribuiti diversi flirt negli ultimi tempi. Le immagini insieme a Khloe Kardashian arrivano pochi giorni dopo che la star americana è stata vista piangere nell’episodio della serie della quale è protagonista insieme alla sua famiglia, mentre racconta alle sue sorelle la scoperta del tradimento del compagno Tristan Thompson. Il cestista dei Chicago Bulls infatti, nonostante aspettasse un figlio da Khloe, lo scorso anni ha avuto una storia segreta con l’istruttrice di fitness Maralee Nichols, sfociata nella nascita di un alto bebè.