Khloè Kardashian incinta di un figlio surrogato dall’ex Thompson, che ha un figlio con un’altra La sorella di Kim Kardashian ha deciso di interrompere la sua storia con Tristan Thompson quando ha scoperto la paternità di un piccolo di 6 mesi avuto dalla modella Maralee Nichols. Non ha però rinunciato all’idea di avere da lui il secondo figlio, già in programma, che ha scelto di poter concepire in via surrogata.

A cura di Giulia Turco

Khloè Kardashian e l’ex fidanzato Tristan Thompson aspettano un bambino, ma in via surrogata. Si tratta del secondo figlio per la star americana dei reality, già mamma della primogenita True di 4 anni, che ha deciso di concepire un secondo bebè con il cestista dei Chicago Bulls nonostante non siano più una coppia. Secondo Page Six infatti, i due non avrebbero alcun rapporto dallo scorso dicembre e non si sarebbero più rivolti parola se non per le questioni legate alla maternità surrogata. Secondo TMZ, la nascista del bambino sarebbe imminente.

Tristan Thompson ha avuto un figlio dalla modella Maralee Nichols

“Possiamo confermare che True avrà un fratellino che è stato concepito lo scorso novembre”, ha riferito un rappresentante dei Karshasian a Page Six. “Vi chiediamo privacy e gentilezza così che Khloè possa concentrarsi sulla sua famiglia”. Il gossip, tuttavia, si è scatenato, visita la particolare situazione che vedrà nascere il nuovo membro dei Kardashian. Mentre la coppia faceva progetti per il secondo figlio infatti, un test di paternità ha dimostrato che Thompson è il padre del piccolo Theo, avuto dalla modella Maralee Nichols 6 mesi fa. Sembra però che Khloè abbia scoperto la notizia solo dopo, dunque abbia scelto di rinunciare al compagno, ma non all’idea di un secondo figlio.

Il progetto di un figlio con maternità surrogata

“Khloè e Tristan avevano già in progetto di fare un bambino quando lo scandalo si è verificato. Fino ad allora Khloè ha sempre sostenuto: “Lo gestirò da sola”, secondo quanto riporta una fonte a Page Six. La vicenda era già stata raccontata nel finale di stagione della serie sui Kardashian. In particolare, è presente la scena in cui la sorella Kim la chiama per avvisarla che Maralee Nichols stava facendo causa a Thompson per il mantenimento dei figli. “Che ca**o. Dio mio. Questo non può accadere”, si era sfogata in lacrime Khloè prima di chiedere alle camere di interrompere le riprese.