Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid insieme ad una festa, le foto mentre chiacchierano e si accarezzano Ci sarebbe del tenero tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: a poche settimane dalla rottura da Camila Morrone, il divo di Hollywood avrebbe già puntato la top model 27enne. Lunedì sera hanno trascorso la serata insieme a Casa Cipriani, a New York: nelle foto del DailyMail appaiono molto vicini.

A cura di Gaia Martino

Il gossip circolato negli ultimi giorni che vedrebbe Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid molto vicini potrebbe trovare conferma in alcune foto che stanno circolando sui social, diffuse dal DailyMail. Il celebre attore di Hollywood è stato fotografato con la supermodella ad una festa a New York due sere fa: chiacchierano e si accarezzano, la distanza tra loro è visibilmente minima ma entrambi "ci stanno andando piano", ha raccontato una persona vicina alla coppia a Page Six. Questa non sarebbe la prima volta che vengono visti insieme, US Weekly raccontò di una festa a Soho alla quale parteciparono entrambi.

Le foto di Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid insieme

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid lunedì hanno trascorso la serata insieme ad una festa a New York. Erano a Casa Cipriani degli amici Richie Akiva e Darren Dzienciol, nel quartiere di Manhattan, si legge sul DailyMail, lo stesso tabloid che ha condiviso le immagini dei due divi molto vicini: si parlano all'orecchio, poi gli sguardi occhi negli occhi, prima delle carezze sul braccio. Secondo il gossip sarebbero protagonisti di un nuovo flirt.

Ad unirli sarebbero gli stessi luoghi che frequentano: un insider a E!News ha raccontato che nessuno dei due vorrebbe una relazione seria, ma "si frequentano e sono attratti l'uno dall'altro. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale".

Il gossip con Gigi Hadid dopo la separazione da Camila Morrone

Solo poche settimane fa People ha raccontato della fine della relazione tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, insieme da quasi cinque anni. Si erano conosciuti ad un evento a Miami Beach e da allora mai più separati: dal 2017 al 2022 i due hanno vissuto una love story diventata ufficiale anche dalle presentazioni in famiglia. Non sono state rese note le cause della rottura, neanche confermata dai diretti interessati. Ma la vicinanza con Gigi Hadid confermerebbe la fine della storia con la modella.