“Flirt in corso tra Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio”, parla il padre della supermodella Il Daily Mail che aveva diffuso le foto di Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid insieme, ha raggiunto il padre della supermodella Mohamed Hadid che ha confessato di non sapere nulla riguardo la presunta frequentazione: “Non lo so, ma lui mi piace”.

A cura di Gaia Martino

Da giorni circola il gossip che vedrebbe Leonardo DiCaprio molto vicino a Gigi Hadid. Archiviata la storia con Camila Morrone, il divo di Hollywood avrebbe puntato la supermodella alla quale "starebbe facendo una corte spietata". Poi il Daily Mail ha condiviso le immagini che potrebbero incastrarli: le foto scattate li ritraggono molto vicini ad una festa mentre chiacchierano. Ad avvicinarli sarebbero stati gli stessi luoghi che frequentano, così il tabloid inglese ha cercato risposte intervistando il papà di lei, il magnate immobiliare Mohamed Hadid il quale però ha rivelato di non saperne nulla: "Lui mi piace" ha aggiunto.

Le parole di Mohamed Hadid

Mohamed Hadid al Daily Mail ha parlato del gossip che vede la figlia Gigi protagonista di una love story segreta con Leonardo DiCaprio. Il magnate immobiliare ha confessato di nutrire stima nel divo di Hollywood che ha conosciuto diversi anni fa: "Ho incontrato il signor DiCaprio a St. Tropez quattro o cinque anni fa ed è un uomo molto simpatico, mi piaceva" le sue parole. Ma della relazione o presunta tale non ne saprebbe nulla:

Sono amici, si conoscono da tempo. Non ho parlato con mia figlia, non credo si stiano frequentando, credo siano solo buoni amici. Ma davvero non lo so.

Alla domanda su come reagirebbe qualora il rumor fosse reale, ha aggiunto: "Non commento le relazioni di mia figlia, non ho voce in capitolo sulle persone che frequenta".

Gigi e Mohamed Hadid

Le storie naufragate con Camila Morrone e Zayn Malik

Sia Leonardo DiCaprio che Gigi Hadid avrebbero ormai archiviato le storie passate. Il divo di Hollywood ha chiuso con Camila Morrone con la quale era fidanzato da quasi circa 5 anni: a fine agosto è trapelata la notizia che metteva in risalto anche la strana casualità che l'attore torna single ogni qual volta che la donna al suo fianco raggiunge la soglia dei 25 anni. Curiosità che non troverebbe conferma qualora avesse deciso di frequentare la supermodella, oggi 27enne. Lei che è già mamma di Khai, nata dalla precedente e tormentata storia d'amore con Zayn Malik terminata definitivamente nel 2021.