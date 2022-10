Pamela Prati, il vocale di Mark Caltagirone e la finta paparazzata: “Fatta da Perricciolo e Michelazzo” Al Grande Fratello Vip, Pamela Prati spiega perché si è lasciata scattare la foto che la ritraeva con un uomo che fingeva di essere Mark Caltagirone. Inoltre, Alfonso Signorini ha fatto sentire i vocali ricevuti dalla showgirl, in cui l’inesistente imprenditore diceva: “Ti porterò all’altare”.

Lunedì 17 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha permesso a Pamela Prati di replicare alle dichiarazioni che Eliana Michelazzo ha rilasciato a Verissimo. Dunque, si è tornati a parlare del caso Mark Caltagirone. Il conduttore ha anticipato:

Non aveva senso tendere un agguato a Pamela Prati. Oggi pomeriggio abbiamo anticipato a Pamela che avremmo trattato in studio questo argomento. L'abbiamo informata. Non sa cosa andrà a vedere. Non so come reagirà. Aspettiamoci di tutto. Potrebbe anche lasciare la casa.

La voce di Mark Caltagirone nel vocale inviato a Pamela Prati

Il conduttore si è collegato con la casa e ha spiegato che a Pamela Prati piacerebbe fare cambiare idea a coloro che non credono ancora alla sua sincerità. Poi, ha spiegato: "C'è stata un'intervista di cui tu non sai nulla. Oggi ho avuto un incontro con il tuo avvocato, mi ha fatto impressione che tu e quello che si spacciava per Mark, siete arrivati a scambiarvi 120 mila messaggi in dieci mesi. Una media di 400 messaggi ogni santo giorno. Per 10 mesi hai vissuto attaccata al telefono. Vivevi 24 ore su 24 controllata da lui. Un amore tossico, non ti dava libertà". La showgirl ha confermato: "Non avevo libertà". Il conduttore ha fatto sentire due messaggi vocali da parte del finto Mark Caltagirone (vedi video in alto, ndr). In uno dava la buonanotte a Pamela: "Dolce notte da una persona a cui manchi tanto, dolce notte da chi…niente. Dolce notte amò". E Prati ha ammesso: "Mi fa male. È come un incubo che torna dal passato, esatto". In un altro messaggio parlava di matrimonio: "Ti porterò all'altare e lì continuerà la storia d'amore più bella che esista, la nostra storia".

La replica a Eliana Michelazzo e la finta paparazzata con Mark Caltagirone

A questo punto, Signorini ha fatto sapere: "Una delle tue ex agenti, Eliana Michelazzo, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha raccontato la sua verità". Poi ha mostrato alla showgirl la finta paparazzata che ritraeva Pamela Prati accanto a un uomo con il cappellino rosso, indicato come Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo ha sostenuto che Prati e Pamela Perricciolo abbiano realizzato quella foto di comune accordo. La foto venne poi mandata in onda a Live – Non è la D'Urso: "Se fai delle cose così, devi essere per forza consapevole di quello che fai". Pamela Prati ha rispedito le accuse al mittente:

Me l'hanno combinata loro e anche Mark che mi ha detto: "Amore ascolta, devi fare questa cosa per me, devi fare delle foto con un mio amico, bisogna assolutamente farlo e poi saremo liberi di vivere il nostro amore alla luce del sole". Io credo che fossero tutte e due (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo), mi hanno fatto fare questa paparazzata. Anche la persona che ha fatto le foto con me è stata ingannata, lui è una bravissima persona. Ho fatto quelle foto e Mark mi ha ringraziata. La story in auto con il finto Mark? Io non mi sentivo a mio agio, però so che lo stavo facendo per il mio amore. Poteva chiedermi qualsiasi cosa. Poi sempre sotto quella pressione, queste minacce, quella forzatura.

Massimo Giletti, a Non è l'Arena, ha intervistato l'uomo con il cappellino – che Pamela Prati sostiene di non avere mai più visto dopo quella sera – che compare nella foto e la sua testimonianza sembra scagionare Pamela Prati e dare sostanza alla sua versione dei fatti:

Un amico mi disse: "Ho mostrato le tue foto a un'amica mia, la Perricciolo, somigli tantissimo al fidanzato di Pamela Prati". Mi ricontattano chiedendomi di tornare su Roma per fare quegli scatti. Ricordo in particolare che la Prati, quando la Perricciolo diceva di abbracciarci, lei diceva che non aveva mai abbracciato nessuno in vita sua, si vedeva che era distaccata, passiva. Era la Perricciolo che dirigeva. La Prati stava malissimo, non reagiva in modo lucido, mentre la Perricciolo era tutt'altro.

Il compenso percepito a Verissimo e negli altri programmi televisivi

Pamela Prati ha ammesso che inizialmente ha percepito un compenso per andare in tv a parlare della relazione con Mark Caltagirone: "Sono un'artista, faccio questo lavoro da anni e c'è un cachet, ma quando ho scoperto tutto questo non ho più voluto". L'avvocata Lina Caputo ha spiegato:

Quando ancora non sapeva che Mark fosse un fake ha preso i suoi cachet, quando ha scoperto che non esisteva e sono subentrata io, abbiamo concordato che o non faceva delle partecipazioni o ci andava a titolo gratuito. Le sono arrivate tantissime richieste e le ha rifiutate tutte. Avrebbe potuto marciarci sopra e diventare ricca, ma ha preferito stare in silenzio.

Pamela Prati, poi, ha detto di Eliana Michelazzo: "Lei dice che è incastrata da dieci anni, ma sono io quella incastrata. Se vedi che a me fanno la stessa cosa che hanno fatto a te, non ti fai due domande? Suo marito (l'inesistente Simone Coppi) era il figlio dell'ex fidanzata di Marco. Conosce benissimo la storia".

Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo a processo per il caso del finto Sebastian

Alfonso Signorini ha fatto sapere, come anticipato da Fanpage.it, che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo andranno a processo dopo che i genitori del bambino a cui hanno fatto impersonare il finto Sebastian Caltagirone, hanno sporto denuncia:

Sul fronte giudiziario c'è una svolta. Il magistrato che segue la denuncia fatta dai genitori del finto Sebastian, dopo avere analizzato la posizione di voi tre Eliana, Pamela e Perricciolo, Pamela Prati non risulta indagata. Agli inizi di febbraio ci sarà la prima udienza in cui il PM ha messo sotto indagine le tue ex agenti ma non te. La mamma del finto Sebastian e l'avvocato fanno capire che ora quel bambino non fa più una vita normale, va dallo psicologo per il trauma subito.

Pamela Prati è scoppiata a piangere. Prima ha ringraziato per essere stata lasciata fuori da quel processo, poi ha rivolto il suo pensiero al bambino che si è ritrovato in un caso più grande di lui: "Mi dispiace piccolo. Le auguro ogni bene, spero di poterlo conoscere e aiutarlo". A Eliana Michelazzo che concludeva l'intervista chiedendo "se Pamela è una vittima, che abbracci un'altra vittima", ha replicato: "Non l'abbraccerò, a meno che non mi porti le prove di essere una vittima".