Pamela Prati e Mark Caltagirone, svolta nel caso “finto figlio”: Michelazzo e Perricciolo a processo A seguito della denuncia sporta dai genitori del bambino che sarebbe stato utilizzato per impersonare Sebastian, inesistente figlio malato dell’altrettanto inesistente Mark Caltagirone, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti di Pamela Prati, sono state citate in giudizio. La prima udienza è prevista per il 1° febbraio 2023.

A cura di Stefania Rocco

A distanza di oltre 3 anni dai fatti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono state citate in giudizio per il reato di sostituzione di persona. L’ordinanza firmata dal pubblico ministero Stefano Pesci stabilisce che le due ex agenti di Pamela Prati compaiano in tribunale il 1° febbraio 2023. La citazione in giudizio è arrivata in seguito alla denuncia sporta dai genitori del bambino che, oltre 3 anni fa, sarebbe stato utilizzato per impersonare il finto Sebastian Caltagirone, figlio inesistente dell’altrettanto inesistente Mark Caltagirone, personaggio di fantasia che fu all’origine del caso ribattezzato dai media “Pratiful”, nato a partire dalla notizia del matrimonio, super pubblicizzato in tv ma mai celebrato per l’evidente indisponibilità dello sposo, tra l’imprenditore e Pamela Prati.

Il primo processo dopo il finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone

Una vicenda, quella del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, che ha monopolizzato televisioni, giornali e social network per quasi un anno. E che continua a far discutere, soprattutto alla luce della partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip. Nel 2019, dopo mesi di interviste televisive, finte paparazzate, presunte aggressioni con l’acido, clamorose rivelazioni e perfino un ricovero, la vicenda del finto matrimonio si concluse con le tre protagoniste della storia pronte a scaricare l’una sull’altra colpe e responsabilità. Numerose le denunce prodotte in quel periodo. Nessuna, fino a questo momento, sembrerebbe avere avuto un seguito. Tranne quella che riguarda il bambino che sarebbe stato presumibilmente utilizzato per avvalorare l’identità del piccolo Sebastian. Bambino che, nel corso di mesi, sarebbe stato incaricato di registrare videoselfie e messaggi vocali da inviare ai protagonisti e ai personaggi satellite di questa vicenda. Sarà il tribunale, almeno per questa vicenda specifica, ad accertare eventuali responsabilità. La prima udienza è prevista per il 1° febbraio 2023.

L’avvocato dei genitori del finto Sebastian: “Chiederemo un risarcimento”

Leonardo D’Erasmo, legale che rappresenta i genitori del minore, ha comunicato a Fanpage.it l’intenzione di affiancare al procedimento penale anche quello civile. Stando alla versione fornita dall'avvocato, gli episodi problematici sarebbero diversi:

Al bambino e ai suoi genitori sarebbe stato fatto credere che stesse girando una fiction con tanto di copione, battute, testi, foto e video. A un certo punto di questa fiction, al minore sarebbe stato richiesto di recitare il ruolo di un bambino ammalato di tumore alla gola, di parlare con la voce roca di chi sta male. Ci sarebbero degli audio di questo bambino, che all’epoca aveva 7/8 anni, al quale sarebbe stato chiesto di dire cose come “Mamma, sto male”. Ci costituiremo parte civile. Una volta ottenuto l'esito della fase penale, avvieremo un'azione civile perché i genitori vogliono ottenere giustizia.

Stando al racconto che il legale ha fatto a Fanpage.it, il bambino sarebbe stato "sbeffeggiato a scuola quando la questione è venuta fuori, tanto da non volere più andarci" e avrebbe "vissuto la delusione di un sogno che aveva coltivato". Sostiene inoltre il legale che il minore avrebbe "studiato copioni per ore e ore invece di giocare a calcetto" per poi "scoprire di essere stato preso in giro".

Il silenzio di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Visionato il decreto di citazione a giudizio, Fanpage.it ha contattato Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per un commento. La prima ha preferito non aggiungere altro. La seconda, attraverso il suo legale, ha fatto sapere di non volere commentare.

Il caso "Mark Caltagirone" al Grande Fratello Vip

A distanza di 3 anni dai fatti, tv e giornali sono tornati a parlare del caso "Mark Caltagirone" in virtù della partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip. La showgirl, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato in diretta la sua versione dei fatti a proposito di questa intricata vicenda. Sostiene di essere stata vittima di un meccanismo crudele che l'avrebbe indotta a credere all'esistenza di uno sposo fantasma. Michelazzo e Perricciolo, le altre due protagoniste principali della vicenda, l'hanno attaccata a più riprese invitandola a "prendersi le sue responsabilità" in merito a una vicenda non ancora completamente conclusa, almeno sotto il profilo mediatico.

Le ultime news su Pamela Prati al GF Vip: il pignoramento e l'intervista di Eliana Michelazzo a Verissimo

Nella puntata di questa sera, giovedì 13 settembre, Pamela Prati potrebbe tornare al centro della scena per due motivi. Solo poche ore fa, Leggo ha pubblicato la copia di un atto di pignoramento che, secondo quanto dichiarato da un rappresentante dello studio legale Legalteams, dovrebbe essere notificato alla showgirl nella Casa del Grande Fratello:

Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana. L’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip.

La showgirl potrebbe inoltre essere messa al corrente di una seconda novità: Eliana Michelazzo, sua ex agente, parteciperà a una puntata di Verissimo per rispondere alle dichiarazioni che Prati ha fatto a proposito del caso Caltagirone nella Casa del GF Vip. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l'intervista rilasciata da Eliana Michelazzo alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin è stata registrata questa mattina e sarà trasmessa domenica,.