Ufficiale Giudiziario al Grande Fratello Vip: “Notificherà un atto di pignoramento a Pamela Prati” Guai in arrivo per Pamela Prati. Secondo quanto riporta Leggo, le verrà notificato un atto di pignoramento nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver perso una causa civile. Ecco cosa starebbe succedendo.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Non c'è pace per Pamela Prati, la concorrente del Grande Fratello Vip sta per ricevere un'altra brutta notizia. Dopo essersi sfogata riguardo ai tormenti vissuti a causa del caso Mark Caltagirone, dovrà fare i conti con un atto di pignoramento che le verrà notificato direttamente nella casa più spiata d'Italia. Leggo.it ha chiesto dettagli allo studio legale Legalteams, che si occupa del procedimento:

Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana. L’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip.

L'Ufficiale Giudiziario al GF Vip per Pamela Prati

Insomma, sembra che la showgirl farà fatica a godersi anche la seconda esperienza nel reality attualmente condotto da Alfonso Signorini. Nel documento legale pubblicato da Leggo si nota come Pamela Prati sia indicata come "domiciliata per esigenze lavorative presso gli studi della casa del Grande Fratello in Roma, Cinecittà, Studio Televisivo Palastudio". Ed è per questo che l'atto verrà notificato proprio nell'abitazione che Pamela Prati condivide con gli altri concorrenti. Ovviamente, è improbabile che ciò avvenga sotto le telecamere.

Pamela Prati sarebbe stata "condannata a rifondere le spese legali"

Lo studio LegalTeams aggiunge che Pamela Prati non avrebbe ottenuto alcun risarcimento da parte della palestra già citata, ma sarebbe stata condannata a pagare le spese legali. I fatti risalirebbero a diversi anni fa, ma secondo quanto sostengono i legali, non sarebbero ancora riusciti a recuperare i soldi: