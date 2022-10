Eliana Michelazzo contro Pamela Prati e il caso Caltagirone al GFVip: “Buttare mer*a su di me no” Eliana Michelazzo su Instagram interviene sul caso Mark Caltagirone raccontato da Pamela Prati al GF VIP: “Non ti ho denunciato perché sono rispettosa, ma esci la vera te”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera al Grande Fratello Vip Pamela Prati ha raccontato del caso Mark Caltagirone. Alfonso Signorini ha chiamato in disparte la concorrente per ripercorrere insieme a lei la vicenda che l'ha resa vittima: "Non mangiavo più, volevo togliermi la vita" sono state le parole della soubrette che ancora oggi soffre per la truffa che le ha cambiato il corso della sua vita. Protagonista della lunga vicenda datata 2019 anche Eliana Michelazzo, ex agente della soubrette, che pochi minuti fa ha aggiornato le sue Ig story: "Ora sono stanca, non ti ho denunciata perché sono rispettosa".

Le parole di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo in contemporanea al racconto di Pamela Prati sul caso Caltagirone al GF VIP ha condiviso una IG story nella quale si dice stanca, poi invita la soubrette a tirar fuori il suo "vero" carattere.

Non dico nulla però, buttare mer*a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io! Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao.

Seppur non sia stata nominata nel lungo racconto in diretta su Canale 5, secondo Pamela Prati sarebbero state lei e Pamela Perricciolo le autrici del raggiro di cui lei è stata vittima. Anche poco prima che iniziasse il GF VIP 7 commentò la partecipazione della sua ex "amica": "La verità la sappiamo entrambe, il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa".

Il caso Caltagirone al GF VIP

Pamela Prati questa sera in diretta ha accettato di raccontare della vicenda che l'ha resa vittima e che le ha cambiato la vita. Da quando è emerso che il Mark Caltagirone di cui raccontava in tv non era reale, la soubrette fu tagliata fuori da ogni lavoro. "Volevano solo distruggermi" ha spiegato, prima di confessare i suoi pensieri più oscuri: "Volevo togliermi la vita, non mangiavo più, non credevo di farcela" le sue parole. Dopo il suo lungo discorso, è stata accolta dai suoi inquilini nella Casa del GF VIP 7 che l'hanno abbracciata forte a lungo.