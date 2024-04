video suggerito

Julia Stiles, primo film da regista e mamma per la terza volta: "Sono in un mix di emozioni"

Julia Stiles, attrice che noi amiamo per Save the last dance, 10 cose che odio di te e per il ruolo principale femminile nella saga di Bourne, quello di Nicolette Parsons, è diventata mamma per la terza volta. Cinque mesi fa, l'attrice ha dato alla luce il suo terzo figlio con il marito, Preston J. Cook, ma la notizia è stata confermata solo oggi dall'attrice in una intervista al New York Times per parlare del suo primo film da regista: "Sono in un miscuglio di emozioni in questo momento perché ho un bambino di 5 mesi e ho iniziato a dirigere il mio primo film".

Le parole di Julia Stiles

Julia Stiles è già mamma di Strummer Newcomb, di 6 anni, e di Arlo, di 2 anni. E cinque mesi fa, l'arrivo del terzo figlio con la notizia resa nota solo in seguito all'intervista al New York Times. Ma perché tenerlo segreto? L'attrice assicura: "Non c'è stato un motivo particolare, semplicemente non c'è mai stata l'occasione di parlarne". Nell'intervista non è stato rivelato né il nome né il sesso del bambino. Una salda vita privata per lei e per la sua famiglia.

La vita privata di Julia Stiles

L'attrice di Save the Last Dance è sempre riuscita a mantenere segreta la sua vita privata, proprio come ha fatto con la sua terza gravidanza. Nel gennaio 2022, però, aveva annunciato la nascita di Arlo su Instagram. Non ha fatto lo stesso per il suo terzo figlio nato sempre dal felice matrimonio con Preston J. Cook conosciuto sul set del film "Go with me – Sul sentiero della vendetta" del 2015. Lui era camera assistant nel film diretto da Daniel Alfredson (titolo originale è Blackway). Il matrimonio nel settembre del 2017 e un mese dopo l'arrivo del primo figlio, Strummer Newcomb. Vita felice e serena per lei che adesso è al lavoro per il suo primo film da regista, Wish you were here con Isabelle Furhman, Mena Massoud e Gabby Kono.