Joey King di The Kissing Booth sposerà il regista Steven Piet, ecco l’anello che vale 20mila dollari L’annuncio su Instagram con una serie di scatti tra cui quello dove l’attrice mette in mostra l’anello di fidanzamento, un diamante ovale da 20 mila dollari.

Joey King, l'attrice protagonista di The Kissing Booth, sposerà il regista Steven Piet. L'annuncio è arrivato su Instagram con una serie di scatti teneri e uno tutto da ridere, quello dove l'attrice mette in mostra l'anello di fidanzamento, un diamante ovale da 20 mila dollari: "Non avrei mai immaginato che la felicità potesse essere così potente da poter togliere l'aria dai tuoi polmoni, travolgendo ogni parte di te che non puoi fare a meno di sentire bene i tuoi occhi dall'innegabile gioia".

Le parole di Joey King

Joey King ha trovato l'amore nel regista Steven Piet. E pensare che tra il 2017 e il 2018 si era legata proprio al collega Jacob Elordi, conosciuto sul set della trilogia di The Kissing Booth che ha fatto tanto successo su Netflix in Italia come nel mondo. Ora, però, la felicità è con Steven Piet. Ecco le parole dell'attrice:

Non avrei mai immaginato che la felicità potesse essere così potente da poter togliere l'aria dai tuoi polmoni, travolgendo ogni parte di te che non puoi fare a meno di sentire bene i tuoi occhi dall'innegabile gioia. Non ho mai saputo che la presenza e il cuore di una persona potessero sembrare una vera casa. Non avrei mai immaginato che l'amore potesse essere così indiscutibilmente bello. Non l'ho mai saputo fino a te. Quando mi hai chiesto di sposarmi era il 2/2/22 e credo di essere diventata la donna più fortunata al mondo. Quanto ti amo è più grande di quanto una didascalia su Instagram possa raccontare.

Chi è Steven Piet

Giovanissimo, Steven Piet è nato a Chicago nello stato dell'Illinois trent'anni fa. Il futuro marito di Joey King ha avuto finora una discreta carriera da regista e gli è andata certamente meglio come produttore esecutivo. C'è lui dietro "The Act", la serie tv interpretata proprio da Joey King e disponibile su Amazon Prime Video. Ha diretto anche due episodi della serie, "Free" e "Plan B". Ha prodotto e fatto da consulente anche in "Nightflyers" basato su una serie di racconti dello scrittore di Game of Thrones George R.R. Martin. Oltre questo, prima che arrivassero progetti così importanti, Steven Piet si è fatto le ossa come direttore della fotografia, come tecnico digitale e montatore.