video suggerito

Jason Momoa ritrova l’amore dopo il divorzio da Lisa Bonet, le prime foto con la fidanzata Adria Arjona Dopo il divorzio dalla moglie Lisa Bonet, Jason Momoa ha ritrovato l’amore con la collega Adria Arjona. L’attore è uscito allo scoperto pubblicando su Instagram alcune foto che lo ritraggono con l’attrice, 33 anni, durante un viaggio in Giappone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jason Momoa ha ritrovato l'amore. Dopo il divorzio dalla moglie Lisa Bonet, l'attore ha reso pubblica la relazione con la collega Adria Arjona, pubblicando alcuni scatti insieme su Instagram, risalenti a un viaggio fatto in Giappone. Proprio qualche giorno prima, in occasione del Basinsgstoke Comic Con, la star aveva raccontato di essere sentimentalmente impegnato.

Jason Momoa fidanzato con Adria Arjona, le prime foto sui social

Momoa ha scelto di uscire allo scoperto pubblicando alcune foto su Instagram, risalenti a un viaggio in Giappone con alcuni amici e con l'attuale fidanzata Adria. Tra i vari scatti, ce ne sono due che ritraggono l'attore insieme alla compagna, prima vicini a un ristorante e poi con il mare a fare da sfondo. Non si sa da quanto tempo siano una coppia, ma quel che appare certo è che i due non abbiano alcuna intenzione di nascondersi, anzi. Arjona ha 33 anni ed è un'attrice, così come Momoa, e nella sua carriera ha preso parte a film come Emerald City, Good Omens, Hit Man. "Lui si preoccupa per lei. Lei è una persona adorabile, genuina e reale come lui", ha fatto sapere una fonte al sito americano People. Già di recente la star, ospite al Basinsgstoke Comic Con, aveva risposto di avere una relazione molto seria a chi gli aveva chiesto se fosse al momento single.

Il divorzio dalla moglie Lisa Bonet

Lisa Bonet e Jason Momoa sono stati una coppia per 18 anni ma, dopo un lungo matrimonio insieme e la nascita di due figli, hanno deciso di separarsi. La coppia ha annunciato di voler prendere strade separate a gennaio 2022, anche se la richiesta ufficiale di divorzio è stata presentata solamente poco fa al tribunale della contea di Los Angeles nel gennaio di quest'anno.A presentare i documenti ufficiali per porre fine alla loro relazione è stata proprio Lisa Bonet. Come motivazioni della separazione risultano differenze inconciliabili tra i due che, però, avrebbero già stabilito come gestire i figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha.