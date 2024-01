Lisa Bonet chiede il divorzio da Jason Momoa, si erano già separati due anni fa Lisa Bonet e Jason Momoa divorziano a due anni dall’annuncio della separazione. I due, infatti, avevano dichiarato di aver messo fine alla loro storia già nel 2022, ma l’attrice ha presentato le carte per il divorzio solo da qualche settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lisa Bonet e Jason Momoa sono stati una coppia per ben 18 anni, ma dopo un lungo matrimonio insieme e anche la nascita di due figli hanno deciso di separarsi. I due, infatti, avevano annunciato di voler dividere le loro strade, almeno dal punto di vista sentimentale, già a gennaio 2022, eppure la richiesta ufficiale di divorzio è stata presentata solamente poco fa al tribunale della contea di Los Angeles.

Il divorzio dopo due anni dalla separazione

A presentare i documenti ufficiali per porre fine alla loro relazione è stata proprio Lisa Bonet. Come motivazioni della separazione figurano differenze inconciliabili tra i due che, però, avrebbero già stabilito come gestire i figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, nati dal loro matrimonio e, infine, l'attrice avrebbe sottolineato di non aver bisogno di un aiuto finanziario dall'ormai ex compagno. Prima che la causa di divorzio possa dirsi ufficiale, dovranno passare almeno sei mesi. D'altronde per Lisa Bonet si tratta del secondo divorzio, in quanto la 56enne era sposata con Lanny Kravitz, dal quale aveva avuto la sua prima figlia, Zoe. In quel caso, però, il matrimonio si era concluso dopo sei anni di relazione.

Le voci di un riavvicinamento

In realtà, a qualche mese dall'annuncio della separazione, si erano rincorse voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due attori. A smentire gli insistenti gossip sul loro conto fu proprio Jason Momoa. Il protagonista di Aquaman, infatti, aveva dichiarato candidamente che non c'era stato alcun riavvicinamento con la ex compagna, aggiungendo: "Siamo una famiglia, abbiamo due bellissimi bambini, ma non siamo tornati insieme". Un modo per mettere in evidenza come, sebbene la separazione sia effettiva, i due si considerino comunque uniti e si percepiscano come un vero e proprio nucleo familiare.