Jason Momoa e Lisa Bonet “hanno avuto dei problemi per un pò di tempo” prima di separarsi Jason Momoa e Lisa Bonet, prima di annunciare la separazione via Instagram, “hanno avuto dei problemi per un pò di tempo nella loro relazione”, che dura da più di 16 anni e che li ha resi genitori due volte, una di Lola Iolani e l’altra di Wolf Manakauap Namakaeha.

Il 13 gennaio, Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato via social la separazione, dopo 16 anni passati uno accanto all'altra e due figli. Prima di prendere questa drastica decisione, fa sapere una fonte al sito americano ET online, l'attore di Aquaman e la protagonista della sitcom I Robinson "hanno avuto dei problemi nella loro relazione per un pò di tempo".

Le cause della crisi tra Jason Momoa e Lisa Bonet

Come molte altre coppie dello spettacolo negli ultimi tempi, anche i due attori hanno scelto i social per comunicare una decisione importante della loro vita privata. La notizia della separazione, infatti, è arrivata con un post pubblicato su Instagram, condiviso da entrambi e in seguito rimosso. "È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… E così condividiamo le notizie dalla nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando".

Stando a ET, la coppia "ha avuto dei problemi" per un pò di tempo prima di arrivare a prendere strade diverse. Pare che le difficoltà tra loro fossero aumentate "quando Jason era assente per le riprese di Aquaman 2″. La sua prolungata lontananza da Lisa Bonet ha "messo ulteriore stress" al loro rapporto, che è iniziato nel 2005 e che li ha resi genitori per due volte, la prima di Lola Iolani (14 anni) e la seconda di Wolf Manakauapo Namakaeha (13 anni).

Lisa Bonet e Jason Momoa "provano ancora amore"

L'amore tra Jason Momoa e Lisa Bonet è iniziato nel 2005, quando si sono incontrati per la prima volta in un jazz club di New York. Nel 2017 sono convolati a nozze e prima hanno avuto due figli, Lola Iolani e Wolf Manakauapo Namakaeha, che oggi hanno 14 e 13 anni. Anche se ora la passione tra loro è finita, i due hanno fatto sapere via Instagram che l'amore continua ad unirli "in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti". E a confermalo anche ET: "Hanno ancora amore l'uno per l'altro e si rispettano".