Jason Momoa e Lisa Bonet annunciano il divorzio dopo più di 15 anni insieme e due figli L’attore di Aquaman e la protagonista della serie I Robinson hanno deciso di separarsi, dopo più di 15 anni uno accanto all’altra e due figli insieme, Lola Iolani e Wolf Manakauapo Namakaeha. L’annuncio con un post via Instagram firmato da entrambi.

A cura di Elisabetta Murina

Jason Momoa e Lisa Bonet hanno deciso di separarsi. Dopo quattro anni di matrimonio, più di 15 passati uno accanto all'altra e due figli, Lola Iolani (14 anni) e Wolf Manakauapo Namakaeha (13 anni), l'attore di Aquaman e la protagonista della serie I Robinson hanno scelto di prendere strade diverse. L'annuncio con un post condiviso su Instagram e firmato da entrambi.

L'annuncio della separazione

La coppia ha scelto di annunciare la decisione con un messaggio sui social, spiegando di aver avvertito i cambiamenti di questi "tempi di trasformazione" e di aver preso questa strada per poter vivere la propria vita con "dignità e onestà". Nel post hanno scritto:

Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando.

I due attori hanno poi fatto sapere che il loro amore continua, ma in un modo diverso che vogliono vivere separati:

Leggi anche Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid, due anni dopo la morte della madre

Condividiamo questo non perché pensiamo che sia interessante. Ma così, mentre viviamo le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà. L'amore tra noi prosegue, evolvendosi in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a diventare…

L'amore tra Jason Momoa e Lisa Bonet

Jason Momoa e Lisa Bonet hanno iniziato a frequentarsi nel lontano 2005, anno in cui si sono incontrati per la prima volta in un jazz club di New York grazie ad amici comuni. L'attrice ha 11 anni in più di Jason Momoa e lui in passato ha confessato nello show di James Corden di aver avuto una cotta per lei fin da quanto era adolescente, guardandola nella sitcom I Robinson: "Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: “Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”. E in questa direzione è andato il loro amore, durato più di quindici anni. Nel 2017 sono convolati a nozze e insieme sono anche diventati genitori di due figli, un maschio e una femmina, che oggi hanno tredici e quattordici anni.