Jason Momoa: “Non ho una casa, vivo in viaggio e vado dove mi porta la strada” Jason Momona al momento non ha una casa e vive on the road. È quanto ha dichiarato ad Entertainment Tonight, sottolineando come questa condizione lo renda felice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jason Momoa, al momento, non ha una casa e vive girando per le strade d'America, lo ha raccontato in un'intervista a Entertainment Tonight, presentando la sua nuova docuserie dal titolo On the Roam, la cui anteprima è prevista per il prossimo 18 gennaio.

Jason Momoa e la sua vita on the road

Intervistato dalla testata americana, la star di Aquaman ha raccontato che per realizzare la docuserie On The Roam, non ha mai sofferto all'idea di dover vivere vagabondando e incontrando persone, perlopiù artigiani, impegnati nella realizzazione di biciclette, moto e altri oggetti che diventano delle vere e proprie opere d'arte che è proprio l'attore a mettere all'asta per beneficenza. A Entertainment Tonight, quindi, racconta:

In questo momento non ho nemmeno una casa. Vivo in viaggio e vado ovunque mi porti la strada. Sono sempre in questi posti strani e le persone restano scioccate quando mi vedono scendere dall’auto. Mi guardano e mi dicono “che diavolo ci fai nella nostra città?”. Succede continuamente.

Il divo ha continuato, poi, parlando dell'emozione che gli provoca stare a contatto con persone nuove e che si dedicano ad un lavoro così diverso dal suo tutti i giorni. Per questa ragione ha accettato di buon grado l'idea di viaggiare con una telecamera al seguito:

Adoro l'idea di stare con la gente comune e mi piace il mio lavoro, fare film e poi mostrarli agli altri. E facendolo da così tanto tempo, sono diventato curioso. Ho una vera passione per gli artigiani e per le loro creazioni e rendere onore al loro lavoro è quello che voglio davvero fare.

Il divorzio dalla moglie Lisa Bonet

Da pochi giorni è arrivata la notizia del divorzio, in via definitiva e ufficiale, dalla moglie Lisa Bonet, con la quale si era in realtà separato già due anni fa. I documenti necessari per la pratica sarebbero stati depositati al tribunale della contea di Los Angeles solo in questi giorni, ma i due, pur trovandosi a vivere dei rapporti sereni per il bene dei loro figli, erano arrivati a non poter più gestire la loro vita di coppia in maniera tranquilla, cosa che li ha portati a prendere strade diverse.