Giuseppe Garibaldi su Anita Olivieri: “Se non la vedo vado in paranoia. Ho paura, ma questo è amore” Giuseppe Garibaldi nella casa del GF ha confessato a Rosy Chin di provare “amore” per Anita Olivieri. Ieri sera ha rivelato di essere intimorito dai suoi sentimenti: “Vado in paranoia se non la vedo, è amore. È amore eterno, fraterno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello ha parlato del suo rapporto con Anita Olivieri. I due concorrenti sono legati da una profonda amicizia, ma nelle ultime settimane qualcosa, nel cuore del calabrese 30enne, potrebbe essere cambiato. Ieri sera, durante il party organizzato in casa con musica ad alto volume e drink, ha confessato a Rosy Chin: "Vado in paranoia se non la vedo, è amore".

La confessione di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello ha confessato a Rosy Chin i sentimenti che prova per Anita Olivieri. Il concorrente ha confessato di essere intimorito per ciò che prova, sente che ad unirli è un "legame forte". Ha continuato:

Siamo uniti, è indiscutibile, se ci penso non trovo parole. Io vado in paranoia se non la vedo, è amore. È amore eterno, fraterno. Secondo me, fuori da qui se ho la fidanzata dedicherò più tempo a Anita, secondo le sue tempistiche, ma è tosta. A me questa cosa mi fa molta paura.

Garibaldi ha aggiunto di essere dispiaciuto perché la vede distante. Negli ultimi giorni hanno discusso e in più occasioni Anita lo ha attaccato sostenendo sia troppo "permaloso e ostile".

Il commento di Anita Olivieri

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono sempre stati molto vicini, nelle ultime settimane però l'atteggiamento del concorrente ha fatto allontanare la giovane romana che si è sfogata ieri con Letizia, Paolo e Marco. "Non so dire per cosa si è offeso, forse per i miei modi di rispondere troppo schietti, forse il rifiuto a seguirlo incondizionatamente. In ogni caso, non ho intenzione di litigare con lui, semplicemente lascerò che Giuseppe sbollenti la rabbia. Non si può essere così permalosi" ha dichiarato. Rivendica la sua indipendenza pur senza disdegnare le numerose attenzioni che l'amico le riserva: "A me fa piacere che tutti i giorni mi fa la colazione, ma io non sono una persona che non sa farsi la colazione. Non è che io non vivo senza di lui e se lo pensa mi urta il sistema nervoso. Io sono una persona indipendente e se un’altra persona non mi fa nemmeno alzare dalla sedia per prendermi il sale, è normale che mi infastidisca", le parole al riguardo aggiunte in confessionale.