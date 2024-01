“Il principe Harry e il principe William non si parlano più”, la rivelazione dall’esperto dei Reali Secondo l’esperto della Famiglia Reale, Robert Hardman, il Principe William sarebbe rimasto ferito da un messaggio che è passato da parte di Harry nella miniserie Netflix, “Harry & Meghan”. I rapporti sarebbero irrimediabilmente compromessi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scoppia l'ennesimo gossip che lega i rapporti tra il Principe Harry e suo fratello, il Principe William. Secondo l'esperto della Famiglia Reale, Robert Hardman, il Principe William sarebbe rimasto ferito da un messaggio che è passato da parte di Harry nella miniserie Netflix, "Harry & Meghan": "Non si parlano più". Stando a Robert Hardman, Harry ha sempre cercato di ostacolare la relazione tra William e Kate Middleton, ora Principessa Catherine, attualmente ricoverata in ospedale.

L'indiscrezione

Robert Hardman, che ha di recente pubblicato un libro su Re Carlo III, ha detto al New York Post che Harry ha criticato la scelta di William, lasciando intendere che non ha sposato Kate per amore: "Quando Harry ha parlato di voler sposare qualcuno solo per amore, ha fatto qualcosa di molto doloroso. Ha voluto sminuire la scelta del fratello in modo pubblico". Infatti, nel primo episodio di Harry & Meghan, il Duca del Sussex dice: "Per molte persone della famiglia, specialmente gli uomini, c'è sempre la tentazione di sposare qualcuno che si adatta in tutto e per tutto a te stesso, piuttosto che sposare qualcuno a cui forse sei destinato". A queste parole si aggiungono altre ancora più dirette: "La differenza tra prendere decisioni con la testa o con il cuore è tutta qui. E mia madre (Diana, ndr) ha preso la maggior parte delle sue decisioni, se non tutte, con il cuore. E io sono il figlio di mia madre".

"Il legame tra i due è compromesso"

Robert Hardman ha anche notato che il legame tra i fratelli è stato ulteriormente danneggiato dal dettagliato racconto di Harry della sua infanzia e della relazione con William nel suo libro uscito ormai un anno fa, "Spare": "Entrambi hanno protetto la loro privacy. Era davvero importante per loro e William è una persona molto privata. Non fa quasi tante interviste quante ne faceva suo padre a questa età e la vita familiare è assolutamente off-limits per i media. La privacy è davvero importante e Harry ha buttato tutte queste storie sulla loro infanzia in pasto all'opinione pubblica".