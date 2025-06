Iago Garcia: “Ho conosciuto i figli di Amanda Lecciso. Al Bano? Mi ama da anni”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Iago Garcia e Amanda Lecciso. I due, che si sono innamorati una volta terminata la lunga avventura all’interno della Casa del Grande Fratello, stanno vivendo il loro legame lontano dalle luci dei riflettori. Come entrambi hanno ammesso, la scintilla era già scoccata quando si trovavano ancora nella Casa ma aveva preferito aspettare di poter godere di una relativa privacy prima di darsi davvero un’opportunità.

Iago Garcia ha conosciuto la famiglia di Amanda Lecciso

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Iago ha rivelato che il rapporto con la ex compagna di gioco starebbe già viaggiando sui binari giusti. “Li ho conosciuti e mi hanno fatto una bella impressione. Giorgio, il più grande, è molto maturo per la sua età e Ninni è affettuoso: mi ha abbracciato subito”, ha rivelato l’attore a proposito della conoscenza – già avvenuta – con i figli di Amanda. Iago avrebbe conquistato perfino Al Bano Carrisi, compagno di Loredana Lecciso: “Lui mi ama da anni (ride, ndr). No, abbiamo parlato delle specialità della mia terra e del paesino dove si trova buona parte dei miei amici d’infanzia”.

Come si sono innamorati Iago Garcia e Amanda Lecciso

“Il nostro rapporto è partito tra i conflitti. A poco a poco, però, proprio i momenti più complicati ci hanno fatto conoscere meglio. Apprezzo molto che durante le discussioni Amanda non si sottraesse mai, esponeva le sue ragioni. Si è mostrata con onestà e non aveva paura di confrontarsi. Queste cose mi hanno colpito. Non ci sono state finzioni. Quando ci siamo trovati fuori, abbiamo capito che era rimasta una connessione forte”, ha raccontato Garcia a proposito della conoscenza con Amanda nella Casa. Solo una volta fuori, però, i due avrebbero capito di volersi concedere un’opportunità di diventare una coppia:

Dopo l’uscita dalla Casa, abbiamo passato molto tempo insieme, le serate sembravano non finire mai, le nostre conversazioni non finivano mai e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico. Però credo che né io né lei volessimo rovinare l’amicizia: ci siamo andati piano. All’improvviso, poi, tutto è cambiato. Essere fuori dalla “lente di ingrandimento” del GF ci ha aiutato a vivere appieno il rapporto, che non viene giudicato da nessuno, solo da noi stessi. E ci stiamo trovando davvero molto bene.