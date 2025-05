Iago Garcia conferma la storia con Amanda Lecciso: “Tra noi va alla grande, avevamo bisogno di privacy dopo il GF”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Se Amanda Lecciso, ospite nello studio de La Volta Buona nella puntata del 15 maggio, non si era esposta particolarmente sulla storia con Iago Garcia, l'attore è sembrato molto più tranquillo a parlarne. L'intervento in diretta da Madrid: "Non sono scaramantico, tra noi va alla grande".

Le parole di Iago Garcia su Amanda Lecciso

Collegato in diretta da Madrid con lo studio de La Volta Buona, Iago Garcia ha parlato della sua storia con Amanda Lecciso, nata dopo l'esperienza comune al Grande Fratello. L'attore tornerà presto in Italia ed è pronto a viversi la storia con l'ex compagna d'avventura: "Non sono scaramantico, devo fare qualcosa di importante qui in Spagna, ma il mio cuore è comunque accanto a lei". I due sono pronti a viversi lontano dalle telecamere del reality condotto da Signorini. Un contesto che, secondo lui, non aveva favorito la loro conoscenza:

Con Amanda mi sto trovando molto bene e ci stiamo conoscendo fuori da un contesto che non era proprio il nostro. Avevamo bisogno di privacy per conoscerci per la maturità che abbiamo, per la nostra età. Attualmente stiamo alla grande, il nostro rapporto è molto bello ed è sorprendente perché nessuno se lo aspettava.

L'attore si vede già proiettato nella quotidianità insieme a lei e, nel corso del suo intervento, non sono mancate le battute sulle cose che è bravo a fare in casa: "Io cucino, faccio tante cose, le cose che faccio bene mi fa piacere farle ai miei amici e alla mia dolce metà".

Cosa aveva detto Amanda sulla loro conoscenza

Guiovedì scorso, il 15 maggio, Amanda Lecciso nello stesso studio aveva sminuito la loro storia: "È nata una bella amicizia, lui ora è scappato in Spagna. Ci stiamo conoscendo", aveva detto. L'ex gieffina, risultò particolarmente titubante, tanto da spingere Caterina Balivo a intervenire e chiederle se fosse sicura del loro rapporto.