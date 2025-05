video suggerito

Amanda Lecciso sminuisce la storia con Iago Garcia: “Noi come Ignazio e Cecilia? Al momento è scappato in Spagna” Ospite nella puntata del 15 maggio de La Volta Buona, Amanda Lecciso ha scherzato con Caterina Balivo sulla storia d’amore nata con Iago Garcia dopo il Grande Fratello e rifiuta il paragone con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Stai andando troppo avanti”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite nella puntata del 15 maggio de La Volta Buona, Amanda Lecciso ha scherzato con Caterina Balivo sulla storia d'amore nata con Iago Garcia dopo il Grande Fratello. Quando la conduttrice li ha paragonati a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sminuisce con il sorriso sulle labbra: "Stai andando troppo avanti". Poi, il commento sul rapporto con la sorella Loredana Lecciso e il cognato Al Bano.

Le parole di Amanda Lecciso su Iago Garcia

Poco dopo il suo ingresso in studio, Caterina Balivo ha ricordato ad Amanda di essere fidanzata con un attore famoso, Iago Garcia. L'ex del GF è parsa subito in imbarazzo: "Ah, così, proprio?", le parole. Ha poi aggiunto: "Tra noi è nata una bella amicizia in un contesto insolito, ci stiamo conoscendo, vedremo". A quel punto, la conduttrice ha azzardato un paragone con il caso di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che dopo essersi conosciuto al Grande Fratello si sono sposati e aspettano una bambina: "Stai andando avanti, avanti, avanti. Ora è scappato in Spagna, però, se n'è andato. Vuoi fare un appello per farlo tornare", ha risposto l'ospite.

A stemperare la tensione ci ha pensato Bernardo Cherubini, anche lui ospite in studio. "Quell'uomo è un grande uomo, non ti può perdere, lo sa benissimo che sei una donna eccezionale". A domanda diretta di Balivo se le piacesse davvero: "A chi è che non piace Iago? È una bella persona, al di là dell'estetica quello che mi ha colpito sono state altre cose, chi lo conosce sa bene il carattere che ha". "Tornerà in Italia e tornerà speriamo da te, se lo vuoi", ha concluso la padrona di casa.

Il rapporto con la sorella Loredana e Al Bano

Immancabile il commento sul cognato Al Bano. Amanda l'ha definito "una persona meravigliosa, nel privato lo è ancora di più di quanto appaia nel contesto pubblico, ha un grande senso di famiglia e con il tempo lo apprezzo sempre di più". E ancora: "La mia nipote preferita è senza dubbio Jasmine, ho un debole per lei da sempre".