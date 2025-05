Bernardo Cherubini: “Mio fratello Jovanotti dice che sono debole, lasciai Panicucci perché non amavo il suo ambiente”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite a La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Bernardo Cherubini parla del rapporto con il fratello Lorenzo Jovanotti e svela i retroscena dell'inizio della sua carriera. I due si trasferirono insieme a Milano, quando l'attore ed ex del Grande Fratello era fidanzato con Federica Panicucci.

Il rapporto con Lorenzo Jovanotti

Bernardo Cherubini ha parlato del rapporto con il fratello Lorenzo, definendolo "severissimo": "Eravamo quattro figli scalmanati, qualche piccola punizione ci sta, anche se io non le ho mai ricevute perché ero il proferito di mia madre. Lorenzo mi dice che io sono un debole perché la mamma mi ha dato troppi baci, perchè prima di decidere penso troppo". Caratterialmente, sono molto diversi: "Lui va dritto, rischia due volte di più ma perde meno tempo".

Poi, il ricordo del fratello Umberto, che se n'è andato nel 2007 a causa di un incidete aereo: "Era tanto giovane, ma le persone che non ci sono più sono sempre con noi, per loro è stato un momento andarsene, mentre per noi dura tutta la vita. Dobbiamo farlo diventare un momento positivo, che ci insegni delle cose".

La storia con Federica Panicucci

Raccontando gli esordi della carriera di suo fratello Lorenzo, Bernardo ha svelato un retroscena sulla sua storia con Federica Panicucci. I due fratelli si trasferirono a Milano per motivi diversi: l'uno per cominciare il percorso da deejay e cantante, l'altro per amore dell'attuale conduttrice: "Con lei sono stato insieme un anno, ma poi è finita perché io non ce la facevo a stare a Milano. Lei faceva l'annunciatrice dei programmi, l'ho lasciata perché lavorava a Portobello e il suo ambiente mi toglieva l'aria, stava sempre in studio. Dopo mi sono innamorato della tv, ma al momento non era così".

Tutto cambiò dopo che Lorenzo Jovanotti conobbe Claudio Cechetto: "Gli offrì un posto in radio e quindi saltò il programma che avrei dovuto fare con Federica, ma subentrò Giorgio Mastrota al mio posto e da l' ha iniziato una carriera, siamo tutti legati nel mondo dello spettacolo".