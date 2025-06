video suggerito

Amanda Lecciso svela la reazione della mamma di Iago Garcia dopo aver saputo della loro storia: "Le ho chiesto scusa" Amanda Lecciso parla in un'intervista della storia d'amore con Iago Garcia e svela la reazione della madre dell'attore dopo aver appreso che stessero insieme: "Mi disse: 'Non capisco perché hai nominato di continuo mio figlio'". A quel punto, lei le chiese scusa: "Anche mia madre ancora non me lo perdona".

A cura di Sara Leombruno

Amanda Lecciso e Iago Garcia parlano della loro storia d'amore nello studio de La Volta Buona nella puntata di giovedì 26 giugno. Tra i due le cose vanno a gonfie vele e, a Caterina Balivo, gli ex concorrenti del Grande Fratello raccontano la reazione della madre dell'attore dopo aver scoperto che stessero insieme.

La reazione della mamma di Iago Garcia

Dopo la fine del percorso comune al Grande Fratello i due hanno deciso di intraprendere una relazione lontana dalle telecamere. Di tanto in tanto, però, si recano nello studio di Caterina Balivo per aggiornarla sul prosieguo della loro storia. In particolare, Lecciso ha svelato la reazione della mamma dell'attore dopo aver saputo che stessero insieme. "Non l’ho ancora conosciuta la mamma, ma per affetto e rispetto la chiamo già suocera. La cosa carina è stata che mi ha mandato un messaggio dicendomi: ‘Mi sei sempre piaciuta', tante cose belle".

Su un aspetto in particolare, però, la donna ha avuto da ridire: “Mi ha anche detto: ‘Solo che non capisco perché hai nominato di continuo mio figlio' e le ho detto: ‘Mi dispiace'. Anche mia madre ancora non me lo perdona, è rimasta malissimo anche mia madre. Spesso mi dice: ‘Ma perché nominavi sempre Iago, ma perché proprio lui?‘".

"Ci siamo innamorati fuori dal Grande Fratello"

Anche Iago Garcia ha preso parola, dicendosi molto contento di come stanno andando le cose tra loro. I due hanno scoperto di essere in sintonia durante il reality condotto da Alfonso Signorini, ma è stato dopo la fine di quel percorso che i sentimenti si sono concretizzati: "Noi ci siamo innamorati soprattutto fuori dalla Casa, perché quando uno esce tutto si naturalizza. I rapporti cambiano, io ho avuto la fortuna di uscire dalla Casa prima e poi rientrare, quindi già lì ho constatato che c'erano persone che mi mancavano. Mi piaceva il suo modo di comportarsi in tutti quei mesi".