Amanda Lecciso risponde alle critiche sui social, un hater le scrive: "Cerca un vecchio ricco" Amanda Lecciso ha risposto via social ai commenti negativi indirizzati contro di lei. Tra quelli che riceve, l'ex volto del Grande Fratello ne ha ha scelto uno come esempio.

Amanda Lecciso si è lasciata andare a un piccolo sfogo sul suo profilo X. L'ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato un commento negativo nei suoi confronti, usandolo come esempio del tipo di messaggi che riceve quotidianamente.

Amanda Lecciso: "Il peggior maschilismo arriva dalle donne"

Amanda Lecciso è intervenuta su X per mostrare il tipo di critiche e attacchi indirizzati contro di lei. L'ex volto del GF, ha condiviso uno screenshot di un commento a uno dei suoi post in cui si legge: "Non lottare, non funzionerà, cerca un vecchio ricco". A corredo dell'immagine, ha fatto sapere che "ancora oggi" riceve questo tipo di giudizi da donne di cui non conosce nulla "né età, né provenienza sociale, o paese di origine…". E infine: "Ma ormai, con i mezzi che abbiamo a disposizione dovrebbe cambiare poco. Triste dover ammettere che il peggior maschilismo arrivi proprio dalle donne!".

La storia d'amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia

Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono innamorati una volta conclusa la loro esperienza all'interno della Casa del Grande Fratello. I due, che hanno scelto di vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori, hanno avuto occasione di rilasciare dichiarazione sul loro legame. "Dopo l'uscita dalla Casa, abbiamo passato molto tempo insieme, le serate sembravano non finire mai, le nostre conversazioni non finivano mai e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico. Però credo che né io né lei volessimo rovinare l'amicizia: ci siamo andati piano – aveva rivelato Garcia a Nuovo tv – All'improvviso, poi, tutto è cambiato. Essere fuori dalla "lente di ingrandimento" del GF ci ha aiutato a vivere appieno il rapporto, che non viene giudicato da nessuno, solo da noi stessi. E ci stiamo trovando davvero molto bene". L'attore aveva rivelato di aver conosciuto i figli di Amanda e di avere un ottimo rapporto con Al Bano Carrisi, compagno di Loredana Lecciso.