"Hai cresciuto una cafona, vergognati", il padre di Chiara Nasti risponde infastidito alle accuse "Vergognati di aver educato in questo modo sta cafona". È questo il commento comparso sotto il post di Chiara Nasti che ha fatto perdere la pazienza al padre Enzo. Infastidito, l'uomo ha deciso di rispondere a tono agli hater della figlia.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti attaccata ancora sui social. Dopo l'accusa di voler ostentare una borsa firmata nell'ultimo scatto con Mattia Zaccagni, l'influencer è stata presa di mira per una foto di Capodanno. Questa volta a intervenire è stato il padre Enzo Nasti, che ha risposto a tono a diversi hater, stufo delle continue offese nei confronti della figlia.

Enzo Nasti difende la figlia Chiara dagli hater

"Vergognati di aver educato in questo modo sta cafona", è stato il commento che ha scatenato la reazione di Enzo Nasti. Sotto l'ultimo post dell'influencer, un romantico scatto di Capodanno con il compagno Mattia Zaccagni, un hater ha criticato l'uomo per il modo in cui ha cresciuto la figlia. "Vergognati tu schifoso", ha scritto il padre dell'influencer. In poco tempo sono comparse anche altre offese a Chiara Nasti e al suo stile di vita, davanti alle quali il padre Enzo non è rimasto in silenzio, commentando a tono: "Vai a cag**e buon anno, mer*", poi ancora: "Ti devi vergognare veramente e poi i ca**i tuoi no? Sono cose da donna".

Le risposte di Enzo Nasti sotto il post della figlia

Qualche giorno prima Chiara Nasti aveva attaccato gli hater

Solo qualche giorno fa, Chiara Nasti avva ricevuto diverse critiche per una foto con il compagno in occasione di Natale. "Non si vede bene la borsa", "In primo piano quello che per lei conta davvero, la borsa firmata", "C'è tanta Chanel in questo amore", sono stati solo alcuni dei commenti. Così, stufa di essere continuamente presa di mira, aveva deciso di rispondere: "Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due c****ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne".