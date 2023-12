Chiara Nasti contro gli uomini che la criticano: “Vergogna, scaricate la frustrazione sulle donne” Chiara Nasti si è sfogata contro gli uomini che l’hanno criticata sui social per via di una foto pubblicata insieme al compagno. L’influencer è stata accusata di voler ostentare la sua borsa, messa in primo piano nello scatto. “Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’ ? Dovete scaricare la vostra frustrazione sulle donne”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti di nuovo al centro di critiche sui social. In occasione delle feste di Natale, l'influencer ha pubblicato uno scatto con Mattia Zaccagni, ma è stata accusata di voler ostentare la borsa firmata Chanel, mettendo quindi in secondo piano il compagno e il contesto. Questa volta, però, ha voluto rispondere senza giri di parole.

Chiara Nasti risponde alla critiche ricevute

Chiara Nasti, mamma del piccolo Thiago, ha ricevuto diverse critiche sotto il suo ultimo post Instagram. Tra queste, alcune recitavano "Non si vede bene la borsa", "In primo piano quello che per lei conta davvero, la borsa firmata", "C'è tanta Chanel in questo amore". Stufa di essere continuamente presa di mira, per il suo stile di vita e persino per uno scatto con Mattia Zaccagni, l'influencer ha deciso di rispondere tra le sue storie Instagram: "Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due c****ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto?". Poi ha continuato criticando le donne e anche gli uomini che hanno commentato negati

Ma cosa più sconvolgente sono gli “uomini” (chiamiamoli così va) perché si ossessionato da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un uomo sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l'attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare.

Chiara Nasti e l'attacco agli uomini

Chiara Nasti si è poi sfogata contro gli uomini che hanno commentato sotto la sua foto, attaccando il loro atteggiamento:

Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne. Vi nascondete dietro ste povere ragazze con la scusa “sono fidanzato”. Ma secondo voi non l'abbiamo ancora capito? Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?

Poi, immaginando che le sue dichiarazioni potrebbero scatenare accuse di omofobia, ha aggiunto:

E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me, che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze".