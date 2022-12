Gregorio Paltrinieri vince l’oro ai Mondiali, la fidanzata Rossella Fiamingo: “Orgogliosa di te” Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nella gara degli 800 stile libero in occasione dei Mondiali di nuoto in vasca corta. La tenera dedica della fidanzata Rossella Fiamingo sui social.

A cura di Daniela Seclì

Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro nella gara degli 800 stile libero in occasione dei Mondiali di nuoto in vasca corta. A complimentarsi con lui per l'eccellente prestazione, anche la fidanzata Rossella Fiamingo. I due atleti si conoscevano da anni, ma si sono fidanzati solo nel 2021.

La dedica della fidanzata Rossella Fiamingo

Rossella Fiamingo ha pubblicato nelle Instagram Stories il video che ritrae il momento della vittoria e ha commentato: "Sempre oltre il limite, sono orgogliosa di te". La schermitrice, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nei mesi scorsi, aveva ribadito di essere orgogliosa di Paltrinieri e aveva fatto sapere che trovano sempre il modo di starsi vicino l'un l'altro nelle gare importanti: "Ci carichiamo a vicenda e seguiamo sempre tutte le nostre gare".

La storia d'amore di Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gregorio Paltrinieri aveva avuto parole bellissime per la sua fidanzata Rossella Fiamingo: "Con Rossella Fiamingo sto vivendo una storia molto bella. Per me, è amore. Ci siamo conosciuti anni fa e ritrovati, all’evento di uno sponsor, prima dell’Olimpiade in Giappone. A Tokyo ci siamo avvicinati moltissimo, ore e ore a parlare, una cosa stranissima per me, che prima delle gare mi ritiro nel mio spazio e spiccico pochissime parole. In quel contesto, invece, stare con Ross mi faceva bene. Lì mi si è accesa la lampadina. Oh-oh, sta succedendo qualcosa… Dopo Tokyo sentivo di voler ancora stare con lei. Siamo partiti per le vacanze nella sua Sicilia e zac" e ha aggiunto le caratteristiche che lo hanno fatto innamorare di lei: "Cosa mi piace di lei? La sua sensibilità: è dolcissima. Si emoziona per ogni cosa, mi sa ascoltare, mi capisce al volo e prova tutte le sensazioni al massimo. Ha tre anni in più di me, ma non pesano".