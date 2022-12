Zecchino d’oro, Mariapaola Chiummo vince con “Il panda con le ali”, canzone scritta da Virginio La piccola Mariapaola Chiummo, 7 anni, originaria di Scicli, vince la 75esima edizione de Lo Zecchino d’Oro con una canzone scritta da Virginio che parla in chiave ironica di diversità.

A cura di Andrea Parrella

Mariapaola Chiummo ha vinto la 65esima edizione dello Zecchino D’oro 2022 con Il Panda con le ali. Questa la canzone vincitrice annunciata dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti al termine dell'evento trasmesso da Rai1 nel pomeriggio del 24 dicembre. Un'edizione segnata da molte canzoni da cui emergono temi sociali e culturali, dalla diversità ai problemi legati ai cambiamenti climatici. Tra i giurati Francesca Fialdini, Paolo Conticini e anche Cristina D'Avena, che iniziò la sua carriera proprio allo Zecchino d'Oro, quando era ancora una bambina, cantando Il Valzer del Moscerino.

Il significato de Il panda con le ali

Il Panda con le ali è una canzone scritta da Virginio, il cantautore noto per gli inizi a Sanremo e anche per la partecipazione all'undicesima edizione di Amici. Si tratta di una canzone che esalta il concetto di diversità, raccontando la storia di un panda con le ali, appunto, inizialmente preso in giro per questa sua anomalia dagli altri animali della foresta, capace però di guardare alle prese in giro con distacco proprio perché, grazie alle ali che gli permettono di volare, riesce a guardare tutto dall'alto e vederlo piccolo, dando poca importanza alle offese. Una diversità che col tempo lo rende di fatto speciale, valorizzandolo e convincendo gli altri animali a vedere in quella anomalia qualcosa da apprezzare, ammirare.

Gli autori delle canzoni dello Zecchino d'Oro

Non solo Virginio tra gli autori delle canzoni in gara in questa edizione dello Zecchino d'Oro. Da Checco Zalone, a Enrico Ruggeri, passando per Elio e le storie, Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia e Deborah Iurato, sono tanti i nomi noti della musica nazionale che hanno scritto per il celebre concorso canoro per bambini.

La vincitrice Mariapaola Chiummo, 7 anni, originaria di Scicli in provincia di Ragusa, era una dei 17 piccoli interpreti che si sono esibiti insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. I bambini sono stati anche i portavoce di “Operazione Pane”, un progetto solidale promosso proprio dal coro dell’Antoniano di Bologna che supporta 17 mense francescane che garantiscono un pasto caldo, ma anche ascolto e conforto, a migliaia di persone e famiglie in difficoltà in tutta Italia.