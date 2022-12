GF Vip, l’emozionante incontro tra Luca Salatino e i genitori: “Orgogliosi di te, ti vogliamo bene” Doppia sorpresa per Luca Salatino nella puntata del 19 dicembre GF Vip: la madre Rita e il padre Tonino. Due incontri che hanno emozionato il concorrente, in particolare quello con il padre, con cui il rapporto negli anni non ha visto molte manifestazioni d’affetto.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Salatino nel corso della puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip ha vissuto un momento emozionante: l'incontro con i genitori. Il rapporto con papà Tonino e mamma Rita ha emozionato lo chef romano e il pubblico da casa.

Luca Salatino incontra il padre Tonino

Il concorrente, nella casa del GF Vip, ha parlato del rapporto con il padre Tonino: è cresciuto senza ricevere un ‘ti voglio bene' o un contatto fisico da parte sua. Una mancanza che ha segnato lo chef e lo ha spinto persino a praticare pugilato per sentirsi più vicino al padre: "Facevo pugilato per sentirmi vicino a mio padre, mi incoraggiava sotto il ring. Papà non è una persona che mi ha detto ti voglio bene, ma con il tempo ho cominciato a comprendere il suo modo di fare".

Poi l'incontro in giardino con il padre Tonino, che ha commosso e sorpreso Luca. L'uomo ha parlato del profondo amore per il figlio, non sempre dimostrato nel modo migliore ma non per questo meno sincero:

Forse non sono stato un padre perfetto, dovevo abbracciarti di più, purtroppo da mio padre non ho ricevuto queste carezze, sono stato ragazzo anche io. Voglio dirti che ti ho voluto bene, te ne voglio e te ne vorrò sempre perché sei il mio sangue. Vai avanti così.

"Lo so che mi vuoi bene, a modo tuo me l'hai dimostrato. Non ti ho mai visto piangere in 30 anni", ha detto Luca non appena ha potuto parlare. "Non ti accarezzo perché sembra un segno di debolezza", ha poi aggiunto il padre. "Ma che debolezza, è segno di amore. Quegli abbracci non li sprecare", ha concluso l'ex tronista.

L'arrivo di mamma Rita

Sorpresa doppia questa sera per Luca Salatino: oltre al padre, in giardino è arrivata anche la madre, la signora Rita. Il concorrente non si aspettava di vedere entrambi i genitori al GF Vip ed è rimasto piacevolmente sorpreso e contento nel vederli stare bene. La madre gli ha portato i saluti di tutta la numerosa famiglia e anche della fidanzata Soraia, ribadendo di essere orgogliosa di lui e del suo percorso: "Siamo felici di vederti, stiamo tutti bene. Ti portiamo i saluti da tutti quanti, ovviamente anche da Soraia".