Gigi D’Alessio e Denise Esposito festeggiano il primo compleanno del figlio Francesco La coppia ha festeggiato il primo compleanno di Francesco D’Alessio, il quinto figlio del cantante nato a gennaio 2022. Alla festa, in una splendida location napoletana, ha partecipato anche lo zio LDA che si sta preparando al suo esordio a Sanremo.

A cura di Giulia Turco

(Foto Instagram)

Francesco D'Alessio ha compiuto il suo primo anno di vita. Era il 24 gennaio del 2022 quando il cantante e la compagna Denise Esposito lo accoglievano tra le loro braccia come il regalo più bello. Il primo figlio per la giovane avvocatessa di Napoli e il cantante, che con la nascita di Francesco è diventato papà per la quinta volta. L'emozione, però, è come quella della prima volta e i festeggiamenti per l'ultimo arrivato in famiglia sono immancabilmente in grande stile. La coppia ha organizzato una festa a tema in una splendida location napoletana, con tanto di torta e palloncini. Non sono mancati amici e parenti; nemmeno Luca D'Alessio (LDA) si è perso il compleanno del nipotino, che ha festeggiato giusto il tempo prima di salire sul palco di Sanremo.

(Foto Instagram)

Un momento d'oro per Gigi D'Alessio, al fianco di Denise

È un momento d’oro per Gigi D’Alessio, che mentre rivive le emozioni del diventare padre per la quinta volta, si gode il successo di un altro dei suoi figli (il secondogenito nato dal matrimonio con Carmela Barbato) che sta per esordire sul palco del Festival. Emozioni uniche, accompagnate dall’amore per la compagna Denise Esposito, con la quale sembra andare tutto a gonfie vele. Sono entrambi molto riservati, complice la lontananza di Denise dal mondo dello spettacolo. Ecco perché difficilmente vedremo dimostrazioni pubbliche d’amore via social.

Quando Gigi D’Alessio ha portato per la prima volta sul palco Francesco

Chissà se un giorno anche Francesco come Luca vorrà seguire le orme del padre. Intanto il cantante ha fatto il primo passo portandolo, piccolissimo, sul palco di uno dei suoi concerti lo scorso settembre. Un modo anche per condividere con il suo pubblico la gioia di essere diventato padre di nuovo e per far conoscere ai fan il piccolino. “Questa è la cosa più importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”, ha annunciato. “È tale e quale alla mamma”. Mamma Denise era nel dietro le quinte, come sempre riservata, ad attendere il piccino.