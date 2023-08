Gerry Scotti in versione nonno, la foto mentre si diverte in piscina con la nipotina Virginia Gerry Scott ha condiviso sui social un tenero scatto mentre si diverte insieme alla nipotina Virginia. Una estate, quella del conduttore, all’insegna della famiglia e del relax.

A cura di Elisabetta Murina

Gerry Scotti in versione nonno. Il noto conduttore, da sempre piuttosto riservato sulla sua vita lontano dalla tv, ha condiviso sui social uno scatto della sua estate insieme alla nipotina Virginia, nata dall'amore tra il figlio Edoardo e la moglie Ginevra, che oggi ha quasi due anni.

La foto di Gerry Scotti con la nipotina

Sul suo profilo Instagram, Gerry Scotti ha pubblicato il ricordo di un pomeriggio d'estate insieme alla nipotina Virginia, nata nel dicembre 2020. Come mostra lo scatto, i due si divertono in piscina: la piccola è sospesa in aria, con i braccioli, pronta a tuffarsi in acqua. A lanciarla è stato proprio il nonno, che sorride felice. "Isn't she lovely" (Non è adorabile?), ha scritto il conduttore citando il titolo di un noto brano di Stevie Wonder. Diversi i commenti sotto il post, tra i quali spunta quello ironico dell'amico e collega Rudy Zerbi: "Occhio che se la lanci così arriva a Fregene".

Gerry Scotti nonno di due nipoti

Lontano dai riflettori, Gerry Scotti ama dedicarsi alla sua famiglia, anche se non condivide molti momenti della sua vita privata sui social. Il noto conduttore è nonno di due nipotini, Virginia e Pietro, entrambi nati dall'amore tra il figlio Edoardo e la giornalista Ginevra Piola. La prima è nata nel dicembre 2020 e il suo nome è un omaggio al nonno, che all'anagrafe si chiama Virginio Scotti. "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo", aveva raccontato al Corriere della Sera. Lo scorso febbraio invece, aveva documentato sui social i primi passi della piccola, scrivendo: "Queste sono le gioie della vita". Quanto a Pietro, è nato nel gennaio di quest'anno mentre lui era impegnato nelle riprese de Lo Show dei Record, programma al quale anche il figlio Edoardo ha partecipato come inviato.