Gerry Scotti conferma le voci su Sanremo: “Conoscete un buon albergo che costi il giusto?” Dopo le foto pubblicate su Instagram con Amadeus e Gerry Scotti insieme a colazione, arriva anche il video del conduttore Mediaset che alimenta ulteriormente il pettegolezzo sulla sua probabile presenza come ospite al Festival di Sanremo.

Dopo le foto pubblicate su Instagram con Amadeus e Gerry Scotti insieme a colazione, arriva anche il video del conduttore Mediaset che alimenta ulteriormente il pettegolezzo sulla sua probabile presenza come ospite (o come co-conduttore) al Festival di Sanremo 2024. In questo video, Gerry Scotti conferma, dopo una gag che racconta per filo e per segno quello che si sono detti all'appuntamento, con queste parole: "A proposito, conoscete qualche albergo a Sanremo che costi il giusto?".

Che cosa ha detto Gerry Scotti

Ecco il messaggio integrale pubblicato da Gerry Scotti che ha alimentato il pettegolezzo sulla possibile conduzione a due, insieme ad Amadeus, al prossimo Festival di Sanremo:

Io e Amadeus. Siamo finiti su tutti i siti e su tutte le pagine dei giornali solo perché due amici si sono presi un caffè insieme. Ho deciso di raccontarvi la verità. Mi ha parlato dei dolori, lui è pieno di dolori ma chi non ce li ha alla nostra età. Nella seconda foto mi ha chiesto quanto ho di colesterolo. Nella terza foto, lui da buon interista mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan. Quest'anno è un'altra cosa. Ci voleva tanto a chiedere? Ve l'avremmo detto. A proposito, conoscete qualche albergo a Sanremo che costi il giusto?

Il consiglio di Claudio Cecchetto

Gerry Scotti potrebbe essere, in effetti, il candidato ideale addirittura a sostituire Amadeus per il futuro del Festival di Sanremo. La questione è stata recentemente affrontata in un'intervista rilasciata da Claudio Cecchetto a Fanpage.it: "Scotti il successore di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo? Certo, lo meriterebbe, ma il problema di Gerry è che anche lì è una questione di aziende. Bisognerebbe fare un'eccezione come hanno fatto con Maria De Filippi. Lui è lo zio d'Italia e con lui si porterebbe sicuramente a casa un grande festival".