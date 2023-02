Gerarard Piqué parla per la prima volta di Clara Chia: “Sono la sua marionetta” Intervenuto nel corso di una trasmissione in streaming, Gerard Piqué parla per la prima volta in pubblico della sua fidanzata Clara Chia, ammettendo che è lei a scegliere in tutto e per tutto i suoi look: andiamo nei negozi insieme, ma è lei che compra gli abiti per me”.

A cura di Giulia Turco

Nessuna nuvola sembra turbare l’amore tra Gerard Piqué e Clara Chia Marti, la giovane modella che da circa un anno è al suo fianco, nonostante la tempesta mediatica che si è scatenata su di loro. Provocazioni di Shakira a parte, sembra che la coppia sia ancora felicemente insieme. Dopo la prima foto sui social, ora da parte del calciatore arriva anche la prima dichiarazione pubblica sulla sua nuova fiamma.

Perché Piqué dice di essere la marionetta di Clara Chia

Piqué è stato ospite si una trasmissione in streaming chiamata ‘Chup Chup’, legata al campionato di calcio a sette Kings League, alla quale è stato invitato a partecipare. Durante uno scambio di battute con i conduttori, il giocatore ha parlato per la prima volta pubblicamente di Clara Chia, lasciando intendere che tra loro c’è una sintonia perfetta. Uno di loro gli chiede come scelga i suoi look. “Non compro riviste di moda”, spiega Piqué. “La verità è che vado nei negozi con la mia ragazza e lei compra gli abiti per me. Sono la sua marionetta”, spiega. Non è la prima volta, d'altronde, che al calciatore viene attribuito uno stile fin troppo giovanile. Ecco dunque spiegato il presunto motivo dietro alla scelta dei suoi look. Il commento non è sfuggito affatto ai lettori della cronaca rosa più chiacchierata dell’anno e il video ha fatto presto il giro dei social.

La crisi di Clara Chia per l’esposizione mediatica

Qualche settimana prima i media spagnoli raccontavano di un improvviso ricovero per la modella, che non avrebbe più retto alla pressione mediatica data dalle ripetute accuse da parte di Shakira. Secondo El Periodico, Clara sarebbe stata ricoverata in una clinica di Barcellona proprio per cercare di riprendersi dagli attacchi d’ansia e dallo stress degli ultimi mesi. In seguito, la coppia avrebbe trascorso un periodo fuori città, proprio per ristabilire l'equilibrio perduto.