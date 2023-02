Shakira, frecciatina a Clara Chia: “All’inferno c’è un posto per donne che non supportano le donne” Shakira è tornata a parlare della fine del matrimonio con Gerard Piqué: “Sono sempre stata emotivamente dipendente dagli uomini di cui mi innamoravo, oggi mi basto da sola, sono una leonessa”. Poi, la frecciatina a Clara Chia, attuale fidanzata del calciatore.

Shakira, nella prima intervista rilasciata dopo la fine del matrimonio con il calciatore Gerard Piqué, non ha risparmiato frecciatine all'indirizzo del suo ex marito e dell'attuale compagna Clara Chia Marti. L'artista ha anche spiegato che dopo questo brutto momento, si è riscoperta più forte di quanto pensasse e ha finalmente lasciato sgretolarsi la convinzione che una donna sia completa solo con un uomo accanto.

Shakira e la frecciatina a Clara Chia, attuale compagna di Piqué

Shakira ha parlato della rottura con Gerard Piqué, in un'intervista rilasciata al giornalista Enrique Acevedo per il canale messicano Canal Estrellas. Così, è arrivata la frecciatina a Clara Chia Marti, attuale fidanzata del calciatore: "C'è un posto all'inferno riservato alle donne che non supportano le altre donne". Oggi è una persona nuova. L'artista ha spiegato di avere molta più autostima e di sentirsi "una leonessa" che protegge i suoi due figli Sasha, che oggi ha sette anni e Milan, che ne ha dieci:

Avevo fatto mia quella storia che una donna ha bisogno di un uomo per sentirsi completa. Avevo anche quel sogno di una famiglia dove i figli avevano una mamma e un papà che vivevano sotto lo stesso tetto. Nella vita puoi non riuscire a realizzare tutti i tuoi sogni, ma la vita ha anche un modo di ricompensarti e credo che con me lo abbia fatto con due meravigliosi bambini, che mi riempiono di amore tutti i giorni.

Dopo la rottura con Gerard Piqué, Shakira si è riscoperta più forte

Shakira, infine, ha spiegato che dopo la rottura con Gerard Piqué si è riscoperta più forte di quanto pensasse. In passato, ha fatto spesso l'errore di dipendere dagli uomini che amava, ma ora tutto è cambiato: "Sono sempre stata emotivamente dipendente dagli uomini di cui mi innamoravo, oggi mi basto da sola". E ha concluso:

