Gabriele Rossi assente al compleanno di Gabriel Garko: l’attore spiega perché ha declinato l’invito Gabriele Rossi è fidanzato da anni con Lorenzo Licitra. Sulle pagine del settimanale Chi, è tornato a parlare della relazione avuta con Gabriel Garko.

Lo scorso mese, precisamente il 12 luglio, Gabriel Garko ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. Alla festa erano presenti numerosi volti del mondo dello spettacolo e le persone più vicine all'attore. In molti hanno notato l'assenza del suo ex fidanzato Gabriele Rossi. L'attore, intervistato dal settimanale Chi, ha spiegato perché ha declinato l'invito.

Perché Gabriele Rossi era assente alla festa di Gabriel Garko

Gabriel Garko ha voluto festeggiare i suoi cinquant'anni in grande stile. Alla festa di compleanno, parata di vip. Tra i volti noti presenti anche Milly Carlucci; Manuel Bortuzzo; Eleonora Daniele; Clizia Fornasier; Attilio Fontana, Francesca Manzini; Alessandro Zan; Rocco Casalino; Ludovico Fremont e tanti altri. Come mai Gabriele Rossi, che ha condiviso con Gabriel Garko una lunga e intensa storia d'amore, non c'era? Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato di essere stato invitato, ma ecco perché ha preferito non presenziare: "Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi. Senza caos e senza folla". Poi ha spiegato cosa resta oggi dell'amore vissuto con Gabriel Garko: "Un grande affetto. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così, rende felice anche me".

Gabriele Rossi è fidanzato con Lorenzo Licitra

Da più di tre anni, Gabriele Rossi è fidanzato con il cantante Lorenzo Licitra. Sulle pagine di Chi, ha precisato che il suo compagno non è mai stato geloso del suo passato: "Non avrebbe nemmeno potuto perché la nostra storia è nata in concomitanza alla bufera mediatica tra me e Gabriel". Quindi ha raccontato come si sono conosciuti:

