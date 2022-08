È morta Carmen Scivittaro, era Teresa nella soap Un posto al sole: lo annuncia Alberto Rossi in lacrime Si è spenta a 77 anni, Carmen Scivittaro. A dare l’annuncio, l’attore Alberto Rossi che in una serie di Instagram Stories, visibilmente provato, spiega: “È successo l’inevitabile”.

A cura di Daniela Seclì

È morta Carmen Scivittaro. L'attrice aveva 77 anni. Era molto amata per avere interpretato il personaggio di Teresa Diacono nella soap Un posto al sole. Gli spettatori avevano potuto assistere all'evoluzione del suo personaggio dal 1998 al 2018, quando decise di ritirarsi dalle scene. In queste ore, la notizia della sua morte, data da due colleghi della soap UPAS.

L'attrice Carmen Scivittaro morta a 77 anni

L’attore Alberto Rossi annuncia la morte di Carmen Scivittaro

Ad annunciare la morte dell'attrice Carmen Scivittaro sono stati due attori di Un posto al sole. Walter Melchionda, che nella longeva soap di Rai3, interpreta Luigi Cotugno e Alberto Rossi che in UPAS è Michele Saviani. Melchionda ha pubblicato un ultimo saluto su Facebook: "Cara Teresa Riposa In Pace. Un dispiacere enorme". Alberto Rossi, in una serie di Instagram Stories in cui è apparso commosso, ha spiegato:

"Purtroppo è successo l'inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po' che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti".

La carriera di Carmen Scivittaro dal teatro a Un posto al sole

Carmen Scivittaro, prima ancora di approdare sul set della soap napoletana Un posto al sole, aveva lavorato tanto a teatro. Tra le opere teatrali che aveva impreziosito con il suo talento anche La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Mestiere di Padre di Raffaele Viviani e Ceneri di Beckett di Lello Serao. A partire dal 1998, poi, aveva vestito i panni di Teresa Diacono, mantenendo questo ruolo dalla puntata 420 alla puntata 5007. Nel 2018, per via di alcuni problemi legati alla sua famiglia, decise di ritirarsi. Purtroppo anche lei è stata colpita da problemi di salute, che hanno condotto alla tragica notizia di domenica 14 agosto.