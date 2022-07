I 50 anni di Gabriel Garko: da Milly Carlucci Manuel Bortuzzo, vip e amici al party di compleanno L’attore ha festeggiato a Roma, presso Palazzo Brancaccio, per celebrare anche i suoi 30 anni di carriera. Tra i partecipanti c’erano personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo, ma anche qualche assente illustre.

A cura di Andrea Parrella

C'erano amici e tanti personaggi del mondo dello spettacolo alla festa di compleanno per i 50 anni di Gabriel Garko. L'attore ha festeggiato a Roma, presso Palazzo Brancaccio, per celebrare anche i suoi 30 anni di carriera. Tra i partecipanti c'erano personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo, da Milly Carlucci con suo marito Angelo Donati, Manuel Bortuzzo, Laura Freddi, Enrico e Federica Vanzina, Livio Beshir, Eleonora Daniele, Elena Russo, Beppe Covertini, Rocco Casalino, Chiara Giordano, Andrea Evangelista, Gilles Rocca, Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Francesca Manzini con Marco Scimia, Gianluca Mech, Alessandro Zan, Rocco Casalino, Francesca Cipriani, Guglielmo Scilla, Paolo Stella, Jonathan Kashanian, Ludovico Fremont con Simona Fiorenza, Rachele Di Fiore, Letizia Gorga, Marco Vivio, Vittoria Schisano.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia al pride di Lecce

Non mancavano assenti illustri, personaggi da sempre vicini a Gabriel Garko come Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia, che nelle stesse ore si trovavano al pride di Lecce. Poche ore prima Eva Grimaldi aveva fatto gli auguri via social all'ex compagna, con cui ha trascorso diversi anni a stretto contatto e con il quale è rimasta in ottimi rapporti.

Anche Rosalinda Cannavò assente alla festa

Assente anche Rosalinda Cannavò, che nelle stesse ore si mostrava sui social impegnata a guardare la puntata di Seconda Vita a lei dedicata, uno speciale sulla sua vita e la sua carriera, che in questi ultimi anni ha avuto enorme visibilità soprattutto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip e proprio a quel chiarimento con Garko, che nel corso del programma aveva fatto il suo coming out davanti a milioni di telespettatori. Intanto dall'account Instagram di Gabriel Garko arrivano numerose storie di racconto della lunga festa andata in scena nelle scorse ore.