Francesca Sofia Novello: “Con Valentino Rossi sesso nel paddock, capitava anche nel weekend di gara” Ospite di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello ha fatto alcune confessioni riguardo l’intimità con Valentino Rossi, come il sesso pre gara e nel paddock: “Sì, è capitato. Io ero un’ombrellina, ci siamo conosciuti così”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Sofia Novello si è raccontata ai microfoni di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta. La modella, compagna di Valentino Rossi, ha fatto alcune confessioni riguardo l'intimità con l'ex pilota di Moto GP, come il sesso pre gara. La coppia, nel marzo 2022, ha accolto in famiglia la prima figlia Giulietta.

Francesca Sofia Novello e il sesso pre gara con Valentino Rossi

Parlando con Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello ha affrontato anche argomenti intimi come il sesso, spiegando che è capitato che lei e Valentino Rossi lo facessero nel paddock, l'aerea dove viene eseguita la manutenzione delle moto prima di entrare in pista: "Sì, ci sta. Sdoganiamo questa cosa". Poi, a proposito del sesso durante il weekend di gara, ha aggiunto: "Eravamo già una coppia. Andavo già alle gare con lui, dormivano insieme tutte le sere. Magari non proprio il sabato prima della gara, però capitava che facevamo sesso durante il weekend di gara".

Incuriosita dall'argomento, la conduttrice di Dazn ha allora chiesto alla sua ospite: "Il posto più strano dove hai fatto l’amore?". La modella, un pò imbarazzata, ha spiegato: "Non è che lo facevamo nel box, non in moto, quello sì che sarebbe strano. I piloti hanno un’area per loro con una camera e un letto. Soltanto che ci sono le prove".

"Ero un'ombrellina, così è nato l'amore con Valetino Rossi"

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono una coppia dal 2018 e il loro amore è nato proprio tra le piste e il paddock, che la modella descrive come "un paese con 20-30 team, la maggior parte uomini". Lui noto pilota di moto GP, mentre lei all'epoca un'ombrellina:

Ci sono anche donne che lavorano nell’hospitality o si occupano della comunicazione dei team o della stampa. Ma principalmente è un paese maschile, un posto dove ci sono tanti uomini: meccanici, piloti, capi tecnici. E poi ci sono le ombrelline, io ero una di loro: così è nata la mia storia d’amore con Valentino.

Poi, tornando sull'argomento sesso, ha aggiunto: "I piloti hanno così tanto da fare che non hanno tanto tempo da dedicare alle ombrelline. Quindi, in realtà, non c’è tutto questo gran sesso. Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene".