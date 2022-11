“Francesca Pascale e Paola Turci vogliono allargare la famiglia” Francesca Pascale e Paola Turci vorrebbero allargare la famiglia, questo è quanto riporta il settimanale Oggi, secondo cui starebbero pensando all’adozione o all’affido.

Francesca Pascale e Paola Turci starebbero pensando di allargare la famiglia. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, le due novelle spose avrebbero intenzione di richiedere l'affido o l'adozione, nonostante questa scelta comporti non poche difficoltà in fatto di legge in Italia.

Il desiderio di diventare madri

Un desiderio che arriva dopo quello di aver celebrato il loro amore, lo scorso luglio, con un matrimonio attesissimo e che ha solleticato l'attenzione dei curiosi, appostati a Montalcino per assistere a quelle che, a tutti gli effetti, sono state le nozze più chiacchierate dell'anno. Pascale e Turci, quindi, avrebbero pensato di diventare mamme, ma si tratterebbe di una indiscrezione del noto settimanale che, infatti, non ha riportato altri dettagli. Nessuna delle due aveva palesato prima questo desiderio, parlando principalmente del sentimento che da anni le unisce e che coltivano giorno dopo giorno. Intanto, in attesa di allargare la famiglia, si occupano dell'accudimento dei loro 18 cagnolini che, senza dubbio, hanno il merito di riempire le loro giornate.

Le difficoltà in Italia

Non sarebbe la prima coppia omosessuale che ha pensato di voler avere dei figli, Tiziano Ferro e suo marito Victor, ad esempio, sono due splendidi papà, ma vivendo a Los Angeles non hanno avuto le difficoltà in cui potrebbero incappare Francesca Pascale e Paola Turci qui in Italia, dove la situazione è piuttosto critica. Il cantante di Latina, infatti, a questo proposito parlando della sua esperienza aveva dichiarato in una recente intervista: "In Italia sulle adozioni gay deve cambiare tutto. Siamo indietro a prescindere da quelli che possono essere i ruoli politici. Nessun governo ha mai fatto nulla di importante, se non quel piccolo flebile passo verso quelle che sono diventate le unioni civili".