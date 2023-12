Flora Canto: “Brigano mi conquistò con casse di ortaggi, non ha mai ostacolato la mia carriera” “Lui è la star”, ammette Flora Canto a proposito del marito Enrico Brignano. “Riconosco il suo straordinario talento e non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi”, racconta. “Mi aiuta con l’organizzazione familiare e con i bambini, prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”.

A cura di Giulia Turco

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flora Canto, conduttrice de ‘Gli Occhi del Musicista’ su Rai 2 racconta i suoi sogni nel cassetto, che sono ancora tanti nonostante ne abbia realizzati moltissimi. Non solo quelli relativi alla sua carriera in tv, ma anche ciò che riguarda la sua vita privata, al fianco di Enrico Brignano con il quale ha messo in piedi una splendida famiglia.

La carriera in tv iniziata a Uomini e Donne

La sua carriera è iniziata con la partecipazione ad una delle prime edizioni di Uomini e Donne. “Era il 2006, avevo 23 anni. Arrivare da ragazzina davanti ad un pubblico così agguerrito, non fu facilissimo”, racconta in un’intervista rilasciata al Messaggero. “Fu un’esperienza che mi insegnò a tirare fuori carattere e personalità. Però certo, se partecipi ad un programma del genere ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare altro”, spiega a proposito della sua carriera da attrice. “Ci sono ragazze che nascono e finiscono lì e altre che riescono ad emanciparsi. Io sono riuscita a sfruttare quell’opportunità”. In effetti la partecipazione al dating show di Maria De Filippi ha segnato per sempre la sua carriera e non è la prima volta che racconta le difficoltà vissute in seguito: “Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi”, aveva già raccontato in passato.

(Flora Canto e Francesco Pozzessere dopo Uomini e Donne)

Il matrimonio con Enrico Brignano

Il pubblico la conosce anche per essere la moglie di Enrico Brigano, per quanto la loro vita privata rimanga sempre piuttosto protetta dalle luci dei riflettori. La popolarità però, ci tiene a sottolinearlo, non è arrivata grazie a lui. “Lui mi ha conosciuta che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie per uno spettacolo in teatro ed eccomi qui”, racconta oggi l’attrice. Il comico romano le ha dedicato un corteggiamento speciale e a dir poco originale. “A casa mi arrivarono casse di ortaggi e frutta”, ammette con piacere. “A me piacciono moltissimo. Un giorno mi consegnarono una pianta di peperoni. Lui mi disse: ‘Dai, così li facciamo alla brace’”. Nonostante facciano lo stesso mestiere pare che ciò non sia mai stato un problema in famiglia. “Lui è la star”, ammette la moglie. “Riconosco il suo straordinario talento e non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi”, racconta. “Mi aiuta con l’organizzazione familiare e con i bambini, prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”.