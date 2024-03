Fedez si regala la Ferrari Roma, è la prima consegnata in Italia: quanto costa e che motore ha Fedez si è regalato una nuova auto, si tratta della Ferrari Roma che mostra ai suoi followers insieme a suo padre Franco che, a quanto pare, sarà colui che ne farà più spesso uso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La passione di Fedez per le auto è cosa nota. Il rapper, infatti, ha più volte fatto sfoggio di modelli di automobili tra i più nuovi in circolazione e anche stavolta non si è fatto scappare l'occasione di avere tra le mani un vero e proprio gioiello: la Ferrari Roma. L'acquisto è recentissimo e il rapper ha mostrato ai suoi followers il momento della consegna con alcune storie su Instagram. Accanto a lui il padre Franco che, a quanto pare, sarà colui che ne usufruirà in maniera più assidua, stando a quanto scherzando dice il cantante nelle sue storie su Instagram.

Fedez e la consegna della nuova Ferrari

"Il Franco era qui da due ore" dice Fedez sogghignando e inquadrando suo padre che lo stava aspettando, seduto, in attesa di poter scoprire l'auto da poco consegnata. Ed ecco, quindi, il momento fatidico, con cui il rapper mostra la Ferrari nascosta sotto il sontuoso telo rosso fuoco: "È la prima Ferrari Roma consegnata in Italia" dice e poi aggiunge: "Questa ha il tettuccio in tela, non la facevano da sessant'anni. Che eleganza, possiamo dirlo?".

E, ancora, inquadrando il padre lo ascolta mentre dice: "L'ho configurata io per te" e Fedez aggiunge: "La guiderà più lui di me" con tanto di risposta: "Questo è poco ma sicuro". Di fatti, poco dopo, eccolo alla guida dell'automobile, piuttosto fiero di avere tra le mani il primo modello di Ferrari Roma in tutta Italia, un vero e proprio gioiello della meccanica, spinto da un motore V8 biturbo da 620 CV, il cui prezzo si aggira attorno ai 250mila euro.

La passione di Fedez per le auto

Già nel 2022 Fedez aveva acquistato un'auto della nota casa automobilistica. In quel caso si trattava della Ferrari elettrica, il cui primo utilizzo fu inaugurato proprio da alcune storie su Instagram in cui era Chiara Ferragni ad annunciare: "Fede proverà la sua nuova Ferrari, speriamo senza incidentarla".

Prima destinazione: il cantiere della casa di City Life a Milano, ancora in costruzione. Si parla di due anni fa, quando le ombre che stanno coprendo la vita di coppia dei due sembravano piuttosto lontane, si vedevano all'orizzonte cambiamenti importanti. Il rapper aveva da qualche mese superato l'intervento per il tumore endocrino al pancreas, l'anno dopo l'imprenditrice digitale sarebbe stata protagonista sul palco dell'Ariston, fino ad arrivare alle ultime vicende di questi mesi. Foto dei figli di spalle e case separate, elementi che ormai li ritraggono vicini a una separazione.